Большунов выиграл 70-километровый марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Фото: Мария Зверева

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Татарстан, одержал победу в марафоне на 70 км свободным стилем на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам. Гонка прошла в формате масс-старта в Мончегорске в воскресенье, 13 апреля.

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 37 минут 17,1 секунды.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Егор Митрошин завоевал серебро, отстав от победителя на 44,2 секунды. Бронзовую медаль завоевал Иван Якимушкин, уступивший Большунову 45,1 секунды.

В марафоне приняли участие 90 лыжников. От участия в гонке воздержались некоторые ведущие спортсмены, включая лидеров общего зачета Кубка России — 2024/2025 Савелия Коростелева и Сергея Ардашева. Победа Большунова подтвердила его высокий класс и выносливость в лыжных гонках на длинные дистанции.

Рената Валеева