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РФПИ работает над возвращением турниров UFC в Россию

17:16, 13.04.2025
РФПИ работает над возвращением турниров UFC в Россию
Фото: скриншот из видео «Конор МакГрегор - история успеха, биография, карьера в MMA» с канала «Fit4Live Бодибилдинг»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет работу над возобновлением проведения турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

— Работаем над возобновлением турниров UFC в России. Возможно, скоро, — написал спецпредставитель президента России в телеграм-канале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее аналогичное сообщение появилось в соцсети X (ранее Twitter), однако впоследствии оно стало недоступно.

Рената Валеева

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