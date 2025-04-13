РФПИ работает над возвращением турниров UFC в Россию
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет работу над возобновлением проведения турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
— Работаем над возобновлением турниров UFC в России. Возможно, скоро, — написал спецпредставитель президента России в телеграм-канале.
Ранее аналогичное сообщение появилось в соцсети X (ранее Twitter), однако впоследствии оно стало недоступно.
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