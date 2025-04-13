Защитник «Рубина» Илья Рожков вызвал интерес в Испании

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов сообщил, что российский защитник команды Илья Рожков привлек внимание испанских клубов. Об этом пишет РИА «Новости».

Рахимов рассказал, что многие люди из Испании интересовались молодым игроком и отмечали его потенциал. Однако, по словам тренера, пока Рожкову не хватает стабильности, чтобы соответствовать требованиям испанских команд.

— Я знаю очень много людей, которые осведомлены, они очень интересовались. Они говорят, что у него отличный потенциал. У него хорошая скорость, у него хорошие ноги. Но что любят в Испании, пока этого нет. Потому что там очень много фланговых игроков, которые доставляют мяч качественно. Подачи идут, передачи вразрез. И они говорят, что у Рожкова пока этого не видят. Они есть, но пока нестабильно, — сказал тренер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В субботу «Рубин» обыграл московский «Локомотив» со счетом 1:0 в матче 24-го тура чемпионата России. В текущем сезоне Рожков забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 26 играх за казанскую команду. Кроме того, он занял третье место в голосовании за премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года «Первая пятерка».

Рената Валеева