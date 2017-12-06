Татарстанские строители и нефтяники стали меньше брать кредитов
Ипотека поддержала статистику кредитования физлиц
Аналитическая служба «Реального времени» исследует ситуацию с выдачей кредитов физическим и юридическим лицам в Татарстане в текущем году. Как оказалось, брать в долг стали больше, при этом среди физлиц особенно заметен интерес к ипотеке, а юрлица-заемщики — это, в основном, обрабатывающие производства.
Процент снизился, ипотека подросла
Согласно данным исследования аналитической службы «Реального времени», в Татарстане в 2017 году стали брать больше кредитов, причем касается это как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.
По данным на начало октября 2017 года, физическим лицам в регионе было выдано кредитов на сумму 145,5 млрд рублей — на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем жилищных кредитов вырос на 20%, до 41 млрд рублей, а количество выданных займов — всего на 9%, соответственно, средняя сумма жилищного кредита стала больше. Объяснение этому довольно простое: кредиты стали доступнее. Кредитная ставка за год снизилась с 12,7% до 11%, а средневзвешенный срок кредитования вырос со 167 до 176 месяцев.
|Объем кредитов всего, млн руб.
|в том числе:
|Жилищные кредиты
|из них:
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
|Средневзвешенная ставка, %
|Ипотечные жилищные кредиты
|из них:
|по выданным с начала года кредитам
|по кредитам, выданным в течение месяца
|по выданным с начала года кредитам
|по кредитам, выданным в течение месяца
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|по выданным с начала года кредитам
|по кредитам, выданным в течение месяца
|по выданным с начала года кредитам
|по кредитам, выданным в течение месяца
|Количество, единиц
|Объем, млн.руб.
|по выданным с начала года кредитам
|по кредитам, выданным в течение месяца
|по выданным с начала года кредитам
|по кредитам, выданным в течение месяца
|01.10.2017
|145 536
|28 153
|41 194
|175,8
|180,3
|01.10.2016
|117 345
|25 737
|34 065
|167,2
|170,2
|01.10.2015
|89 797
|20 126
|24 818
|155,6
|154,6
|01.10.2014
|149 401
|27 776
|36 192
|167,3
|183,8
От валютных кредитов пытаются избавиться все, кроме «ипотечников»
Рост выдачи кредитов привел и к росту задолженности: среди физлиц Татарстана она составила 289,8 млрд рублей. По сравнению с той же датой предыдущего года этот показатель вырос на 9% (для сравнения — год назад он прибавил лишь 2%). При этом, возвращаясь к теме покупки жилья, отметим, что заметно выросла доля жилищных кредитов — если в 2016 году она составляла 40,5%, то сейчас — 44,3%. То есть квартир люди стали покупать больше.
При этом задолженность по ипотечным кредитам на долевое строительство выросла на треть, а вот количество договоров «долевки» увеличилось незначительно — с 16,2% до 18% от общего числа жилищных кредитов. Таким образом, процент заемщиков, участвующих в долевом строительстве, за год практически не изменился.
|в рублях
|в иностранной валюте
|по кредитам, всего
|в том числе:
|по кредитам, всего
|в том числе:
|по жилищным кредитам
|из них:
|по жилищным кредитам
|из них:
|по ипотечным жилищным кредитам
|в том числе просроченная
|из них:
|по ипотечным жилищным кредитам
|в том числе просроченная
|из них:
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|в том числе просроченная
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|в том числе просроченная
|01.10.2017
|289 766
|128 505
|127 439
|1 070
|22 908
|01.10.2016
|264 919
|107 435
|106 209
|936
|17 256
|01.10.2015
|258 920
|88 859
|86 662
|653
|01.10.2014
|273 679
|80 958
|78 290
|400
|01.10.2013
|229 296
|57 031
|53 711
|252
Все описанное выше, однако, касается кредитов в рублях. Задолженность по валютным кредитам по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 85% — с 1,4 млрд до 219 млн рублей, и при этом доля должников стала больше — год назад она составляла 15%, а сейчас — уже около 49%. Судя по этим цифрам, население избавляется от кредитов в иностранной валюте — не получается это сделать только у тех, кто купил квартиру через «валютную ипотеку».
Юридические лица: обрабатывающие производства берут 80% кредитов и хотят еще больше
Кредитование юридических лиц в Татарстане выросло за год еще сильнее, чем «физиков» — на треть. К 1 октября 2017 года в регионе юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов на общую сумму 1,52 трлн рублей. В прошлом году показатель составлял 1,14 трлн рублей.
Если посмотреть на эти кредиты в разрезе сфер производства, то больше всего кредитов получили татарстанские предприятия в обрабатывающей сфере. На них пришлось 1,22 трлн рублей, или 80% всех кредитов, выданных юридическим лицам. Эта же сфера демонстрирует и один из самых примечательных показателей по годовому росту — сразу на две трети. В целом, во всех видах обрабатывающих производств был зафиксирован рост — от небольшого, в 21% (производство пищевых продуктов) до огромного — в 10 раз (обработка древесины и производство изделий из дерева). Впрочем, есть две сферы, где объемы кредитования снизились — это химическое производство и производство прочих неметаллических минеральных продуктов (снижение на 44% и 41% соответственно).
В сферах, не относящихся к обрабатывающим производствам, ситуация не так однозначна. К примеру, в отрасли добычи полезных ископаемых объемы кредитования снизились почти в 15 раз (с 93,1 до 6,4 млрд рублей), в строительстве зафиксирован спад на 37%, а в сфере операций с недвижимым имуществом — на треть.
В то же время татарстанские предприятия из сферы производства и распределения электроэнергии увеличили кредитование в полтора раза, а в сфере транспорта и связи — на четверть. Кроме того, на 15% увеличилось предоставление кредитных линий юридическим лицам — очевидно, у многих компаний не хватает оборотных средств для осуществления операционной деятельности.
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.10.2017
|1.520.126
|6.431
|6.047
|1.219.638
|35.217
|01.10.2016
|1.143.460
|93.111
|92.956
|738.757
|29.033
|01.10.2015
|548.612
|6.794
|6.223
|222.892
|17.774
|01.10.2014
|536.432
|8.480
|7.524
|130.621
|16.865
|01.10.2013
|495.298
|26.993
|24.097
|122.319
|24.262
|Изменение 2016-2017
|33%
|-93%
|-93%
|65%
|21%
Что касается кредитов в валюте для юрлиц, то их количество выросло в два с лишним раза, однако в целом объемы кредитования составили всего 21 млрд рублей (напомним, в рублях татарстанские юридические лица получили кредитов значительно больше — на 1,5 трлн рублей). Все валютные кредиты пришлись на три сферы — транспорт и связь (11,6 млрд рублей), операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг (7 млрд рублей), добыча полезных ископаемых (2,7 млрд рублей).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.10.2017
|21.257
|2.691
|0
|0
|0
|01.10.2016
|10.098
|4.966
|0
|3.628
|0
|01.10.2015
|78.832
|10.504
|0
|45.150
|0
|01.10.2014
|21.529
|2.341
|0
|17.011
|0
|01.10.2013
|38.462
|0
|0
|31.028
|0
|Изменение 2016-2017
|111%
|-46%
|-100%
Долги предприятий Татарстана перед банками растут
Отметим, что общая задолженность татарстанских предприятий по кредитам за год снизилась на 18% — до 550,9 млрд рублей. Почти половина этой суммы приходится на обрабатывающие производства (278 млрд рублей), за год задолженность по ним выросла. Общий же долг всех татарстанских предприятий по кредитам в иностранной валюте составил 188 млрд рублей, увеличившись за год на 12%.
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.10.2017
|550.877
|5.536
|5.094
|278.065
|55.842
|01.10.2016
|674.335
|15.148
|15.000
|257.565
|52.594
|01.10.2015
|554.420
|5.467
|4.352
|196.808
|46.103
|01.10.2014
|530.764
|5.782
|4.755
|177.986
|45.276
|01.10.2013
|451.051
|7.621
|5.489
|139.346
|47.720
|Изменение 2016-2017
|-18%
|-63%
|-66%
|8%
|6%
Просроченная задолженность, по данным на 1 октября 2017 года, составляет 21,2 млрд рублей — за год она выросла в полтора раза. По кредитам в иностранной валюте «просрочка» уменьшилась почти в семь раз, но объемы ее сравнительно невелики: 586 млн рублей, так что на общую картину они существенно не влияют. Таким образом, складывается такая картина — татарстанские предприятия в целом уменьшают сумму долга и не боятся брать кредиты, но далеко не все могут эти кредиты обслуживать: за год доля «просрочки» увеличилась почти в два раза — с 2,1% до 3,9%.
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.10.2017
|188.086
|97.379
|0
|50.667
|0
|01.10.2016
|167.230
|107.831
|769
|43.747
|2
|01.10.2015
|191.920
|100.583
|1.881
|51.540
|3
|01.10.2014
|87.455
|51.887
|2.463
|15.489
|2
|01.10.2013
|73.028
|7.129
|7.129
|46.730
|2
|Изменение 2016-2017
|12%
|-10%
|-100%
|16%
|-100%
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Источник : https://realnoevremya.ru/analytics/82745-kredity-v-tatarstane-za-pervye-10-mesyacev-2017-goda