Татарстанские строители и нефтяники стали меньше брать кредитов

Ипотека поддержала статистику кредитования физлиц

Фото: Олег Тихонов

Аналитическая служба «Реального времени» исследует ситуацию с выдачей кредитов физическим и юридическим лицам в Татарстане в текущем году. Как оказалось, брать в долг стали больше, при этом среди физлиц особенно заметен интерес к ипотеке, а юрлица-заемщики — это, в основном, обрабатывающие производства.

Процент снизился, ипотека подросла

Согласно данным исследования аналитической службы «Реального времени», в Татарстане в 2017 году стали брать больше кредитов, причем касается это как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

По данным на начало октября 2017 года, физическим лицам в регионе было выдано кредитов на сумму 145,5 млрд рублей — на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем жилищных кредитов вырос на 20%, до 41 млрд рублей, а количество выданных займов — всего на 9%, соответственно, средняя сумма жилищного кредита стала больше. Объяснение этому довольно простое: кредиты стали доступнее. Кредитная ставка за год снизилась с 12,7% до 11%, а средневзвешенный срок кредитования вырос со 167 до 176 месяцев.

Кредиты в рублях, предоставленные физическим лицам-резидентам

Объем кредитов всего, млн руб. в том числе: Жилищные кредиты из них: Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев Средневзвешенная ставка, % Ипотечные жилищные кредиты из них: по выданным с начала года кредитам по кредитам, выданным в течение месяца по выданным с начала года кредитам по кредитам, выданным в течение месяца Количество, единиц Объем, млн руб. по выданным с начала года кредитам по кредитам, выданным в течение месяца по выданным с начала года кредитам по кредитам, выданным в течение месяца Количество, единиц Объем, млн.руб. по выданным с начала года кредитам по кредитам, выданным в течение месяца по выданным с начала года кредитам по кредитам, выданным в течение месяца 01.10.2017 145 536 28 153 41 194 175,8 180,3 01.10.2016 117 345 25 737 34 065 167,2 170,2 01.10.2015 89 797 20 126 24 818 155,6 154,6 01.10.2014 149 401 27 776 36 192 167,3 183,8

От валютных кредитов пытаются избавиться все, кроме «ипотечников»

Рост выдачи кредитов привел и к росту задолженности: среди физлиц Татарстана она составила 289,8 млрд рублей. По сравнению с той же датой предыдущего года этот показатель вырос на 9% (для сравнения — год назад он прибавил лишь 2%). При этом, возвращаясь к теме покупки жилья, отметим, что заметно выросла доля жилищных кредитов — если в 2016 году она составляла 40,5%, то сейчас — 44,3%. То есть квартир люди стали покупать больше.

При этом задолженность по ипотечным кредитам на долевое строительство выросла на треть, а вот количество договоров «долевки» увеличилось незначительно — с 16,2% до 18% от общего числа жилищных кредитов. Таким образом, процент заемщиков, участвующих в долевом строительстве, за год практически не изменился.

Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, млн руб.

в рублях в иностранной валюте по кредитам, всего в том числе: по кредитам, всего в том числе: по жилищным кредитам из них: по жилищным кредитам из них: по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная из них: по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная из них: под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в том числе просроченная под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в том числе просроченная 01.10.2017 289 766 128 505 127 439 1 070 22 908 01.10.2016 264 919 107 435 106 209 936 17 256 01.10.2015 258 920 88 859 86 662 653 01.10.2014 273 679 80 958 78 290 400 01.10.2013 229 296 57 031 53 711 252

Все описанное выше, однако, касается кредитов в рублях. Задолженность по валютным кредитам по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 85% — с 1,4 млрд до 219 млн рублей, и при этом доля должников стала больше — год назад она составляла 15%, а сейчас — уже около 49%. Судя по этим цифрам, население избавляется от кредитов в иностранной валюте — не получается это сделать только у тех, кто купил квартиру через «валютную ипотеку».

Юридические лица: обрабатывающие производства берут 80% кредитов и хотят еще больше

Кредитование юридических лиц в Татарстане выросло за год еще сильнее, чем «физиков» — на треть. К 1 октября 2017 года в регионе юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов на общую сумму 1,52 трлн рублей. В прошлом году показатель составлял 1,14 трлн рублей.

Если посмотреть на эти кредиты в разрезе сфер производства, то больше всего кредитов получили татарстанские предприятия в обрабатывающей сфере. На них пришлось 1,22 трлн рублей, или 80% всех кредитов, выданных юридическим лицам. Эта же сфера демонстрирует и один из самых примечательных показателей по годовому росту — сразу на две трети. В целом, во всех видах обрабатывающих производств был зафиксирован рост — от небольшого, в 21% (производство пищевых продуктов) до огромного — в 10 раз (обработка древесины и производство изделий из дерева). Впрочем, есть две сферы, где объемы кредитования снизились — это химическое производство и производство прочих неметаллических минеральных продуктов (снижение на 44% и 41% соответственно).

В сферах, не относящихся к обрабатывающим производствам, ситуация не так однозначна. К примеру, в отрасли добычи полезных ископаемых объемы кредитования снизились почти в 15 раз (с 93,1 до 6,4 млрд рублей), в строительстве зафиксирован спад на 37%, а в сфере операций с недвижимым имуществом — на треть.

В то же время татарстанские предприятия из сферы производства и распределения электроэнергии увеличили кредитование в полтора раза, а в сфере транспорта и связи — на четверть. Кроме того, на 15% увеличилось предоставление кредитных линий юридическим лицам — очевидно, у многих компаний не хватает оборотных средств для осуществления операционной деятельности.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям, млн руб.

Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.10.2017 1.520.126 6.431 6.047 1.219.638 35.217 01.10.2016 1.143.460 93.111 92.956 738.757 29.033 01.10.2015 548.612 6.794 6.223 222.892 17.774 01.10.2014 536.432 8.480 7.524 130.621 16.865 01.10.2013 495.298 26.993 24.097 122.319 24.262 Изменение 2016-2017 33% -93% -93% 65% 21%

Что касается кредитов в валюте для юрлиц, то их количество выросло в два с лишним раза, однако в целом объемы кредитования составили всего 21 млрд рублей (напомним, в рублях татарстанские юридические лица получили кредитов значительно больше — на 1,5 трлн рублей). Все валютные кредиты пришлись на три сферы — транспорт и связь (11,6 млрд рублей), операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг (7 млрд рублей), добыча полезных ископаемых (2,7 млрд рублей).

Кредиты, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям в иностранной валюте и драгоценных металлах

Дата Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.10.2017 21.257 2.691 0 0 0 01.10.2016 10.098 4.966 0 3.628 0 01.10.2015 78.832 10.504 0 45.150 0 01.10.2014 21.529 2.341 0 17.011 0 01.10.2013 38.462 0 0 31.028 0 Изменение 2016-2017 111% -46% -100%

Долги предприятий Татарстана перед банками растут

Отметим, что общая задолженность татарстанских предприятий по кредитам за год снизилась на 18% — до 550,9 млрд рублей. Почти половина этой суммы приходится на обрабатывающие производства (278 млрд рублей), за год задолженность по ним выросла. Общий же долг всех татарстанских предприятий по кредитам в иностранной валюте составил 188 млрд рублей, увеличившись за год на 12%.

Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам — резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях



Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.10.2017 550.877 5.536 5.094 278.065 55.842 01.10.2016 674.335 15.148 15.000 257.565 52.594 01.10.2015 554.420 5.467 4.352 196.808 46.103 01.10.2014 530.764 5.782 4.755 177.986 45.276 01.10.2013 451.051 7.621 5.489 139.346 47.720 Изменение 2016-2017 -18% -63% -66% 8% 6%

Просроченная задолженность, по данным на 1 октября 2017 года, составляет 21,2 млрд рублей — за год она выросла в полтора раза. По кредитам в иностранной валюте «просрочка» уменьшилась почти в семь раз, но объемы ее сравнительно невелики: 586 млн рублей, так что на общую картину они существенно не влияют. Таким образом, складывается такая картина — татарстанские предприятия в целом уменьшают сумму долга и не боятся брать кредиты, но далеко не все могут эти кредиты обслуживать: за год доля «просрочки» увеличилась почти в два раза — с 2,1% до 3,9%.

Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам — резидентам и индивидуальным предпринимателям в иностранной валюте и драгоценных металлах

Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.10.2017 188.086 97.379 0 50.667 0 01.10.2016 167.230 107.831 769 43.747 2 01.10.2015 191.920 100.583 1.881 51.540 3 01.10.2014 87.455 51.887 2.463 15.489 2 01.10.2013 73.028 7.129 7.129 46.730 2 Изменение 2016-2017 12% -10% -100% 16% -100%