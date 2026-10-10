Татарстанцам предстоит уплатить в бюджет 27,4 млрд рублей налогов
Имущественный налог с физлиц должны оплатить 2,2 млн граждан Татарстана
До 1 декабря татарстанцам предстоит уплатить в бюджет 27,4 млрд рублей налогов. Об этом на субботнем совещании сообщил руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.
Имущественный налог с физлиц должны оплатить 2,2 млн граждан Татарстана. В 2025 году этот показатель составил 13,3 млрд рублей.
— Кроме того, 221 тыс. татарстанцев должны выполнить обязательства перед бюджетом по дополнительно начисленным налогам на доходы физических лиц. Общая сумма — 14,1 млрд рублей, — добавили в пресс-службе татарстанского лидера.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения налоговой дисциплины.
Напомним, недавно Госсовет Татарстана обсудил проект бюджета на 2027—2029 годы. Доходы консолидированного бюджета составят 673,1 млрд рублей, расходы — 681,6 млрд, дефицит — 8,5 млрд.
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