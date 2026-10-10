Татарстанцам предстоит уплатить в бюджет 27,4 млрд рублей налогов

Имущественный налог с физлиц должны оплатить 2,2 млн граждан Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

До 1 декабря татарстанцам предстоит уплатить в бюджет 27,4 млрд рублей налогов. Об этом на субботнем совещании сообщил руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Имущественный налог с физлиц должны оплатить 2,2 млн граждан Татарстана. В 2025 году этот показатель составил 13,3 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Кроме того, 221 тыс. татарстанцев должны выполнить обязательства перед бюджетом по дополнительно начисленным налогам на доходы физических лиц. Общая сумма — 14,1 млрд рублей, — добавили в пресс-службе татарстанского лидера.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения налоговой дисциплины.

Напомним, недавно Госсовет Татарстана обсудил проект бюджета на 2027—2029 годы. Доходы консолидированного бюджета составят 673,1 млрд рублей, расходы — 681,6 млрд, дефицит — 8,5 млрд.

Галия Гарифуллина