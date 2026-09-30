Доля евро в резервах мировых центробанков выросла до максимума с 2014 года

Рост произошел в основном за счет активных покупок евро

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Доля евро в резервах мировых центробанков по итогам второго квартала 2026 года выросла на 0,56 процентного пункта, до 20,6%, следует из данных Международного валютного фонда (МВФ).

Показатель стал максимальным с третьего квартала 2014 года, когда он достигал 20,7%. Рост произошел в основном за счет активных покупок евро. В первом квартале 2026 года доля европейской валюты составляла 20,04%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тем временем доля доллара в мировых валютных резервах снизилась до 56,7% с 57,18% в предыдущем квартале.

Доля юаня выросла с 1,98% до 2,11%, фунта стерлингов — до 4,57% с 4,41%, австралийского доллара — до 2,25% с 2,11%. Доля иены упала до 4,96% с 5,43%, канадского доллара — до 2,47% с 2,48%.

Напомним, ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин сообщал, что доля доллара и евро в международных расчетах России с партнерами по итогам 2025 года упала до 15%.

Зульфат Шафигуллин