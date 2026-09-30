В России сократились объемы подозрительных операций по выводу денег за рубеж

Они снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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За первые шесть месяцев 2026 года в России на 35% сократился объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Он составил 20,9 млрд рублей против 32 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Банка России.

Наиболее существенно — более чем вдвое, до 7,4 млрд рублей — уменьшилось обналичивание денежных средств в банковском секторе. Результат был достигнут преимущественно за счет снижения до 6,4 млрд рублей объемов обналичивания через счета физлиц, на которые деньги поступали веерными переводами от хозяйствующих субъектов, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.

При этом объем обналичивания денежных средств вне банковского сектора незначительно возрос — на 4%, до 8 млрд рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Подозрительные операции с признаками вывода денежных средств за рубеж упали во многом за счет кратного сокращения подозрительных переводов нерезидентам по основаниям оплаты товаров, якобы покупаемых у нерезидентов в России. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж главным образом использовались авансовые платежи за импортируемые товары (44%) и переводы в пользу нерезидентов по сделкам с услугами (34%).

Спрос на теневые финансовые услуги формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%).

Напомним, сегодня Минцифры опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Документ предусматривает создание на «Госуслугах» единой платформы согласий, где граждане смогут отслеживать и отзывать разрешения на обработку персональных данных.

Галия ГарифуллинаВ Р