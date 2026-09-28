Глава ВАРПЭ Зверев назвал справедливую стоимость красной икры

Эксперт подчеркнул, что данный товар считается премиальным продуктом

Фото: Мария Зверева

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) оценили, что цена красной икры должна находиться в диапазоне от 15 до 20% от стоимости черной икры.

— Красная икра считается премиальным продуктом и не является товаром повседневного спроса. С учетом объемов производства обоснованная стоимость красной икры может составлять 15—16% от цены черной икры, а в пиковые сезоны — не более 20%, — заявил глава ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводит газета «Ведомости».

Он отметил, что красная икра возвращается к нормам цен, которые были нарушены в конце 1990-х годов. К тому же, по его словам, восприятие «дешевизны» икры возникло из-за обилия браконьерской и некачественной продукции, что создало иллюзию низкой стоимости.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Эта мнимая дешевизна была разрушительной для запасов и устойчивости прибрежных предприятий. Сейчас рынок начинает восстанавливаться, — добавил Зверев.

Он подчеркнул, что цена, которая определяется рынком, является естественным показателем редкости и качества продукта.

— В ближайшие месяцы, как я ожидаю, сложится цена, которая будет выгодна продавцам и приемлема для покупателей, — заключил глава ассоциации.

Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на красную икру.

Никита Егоров