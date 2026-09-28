Токен GRAM подорожал за три дня на 20%, несмотря на общий спад крипторынка
Динамика роста Gram связана с новостями о развитии своего криптокошелька
Токен Gram (GRAM, бывший Toncoin) подорожал за три дня на 20%, до 1,7 доллара — это максимальный показатель за 2,5 месяца, пишет РБК. Напомним, что данная «крипта» связана с мессенджером Telegram Павла Дурова*.
Курс GRAM рос несмотря на падение других криптовалют на бирже. Так, альткоин подорожал на 3%, биткоин упал на 2,5%, а общая капитализация крипторынка сократилась на 2,44%.
Сегодня GRAM занимает 25-е место в списке крупнейших криптовалют с капитализацией $4,68 млрд. В этом рейтинге он следует за Sui (SUI) и опережает Avalanche (AVAX).
По словам экспертов, динамика роста Gram связана с новостями о развитии криптокошелька Gram Wallet, который ранее анонсировал Дуров. Данное новшество появится во всех приложениях Telegram, став «крупнейшим в истории развертыванием некастодиального криптокошелька»**.
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* внесен в перечень террористов и экстремистов
** данная публикация не является инвестиционной рекомендацией
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