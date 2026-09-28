Токен GRAM подорожал за три дня на 20%, несмотря на общий спад крипторынка

Динамика роста Gram связана с новостями о развитии своего криптокошелька

Токен Gram (GRAM, бывший Toncoin) подорожал за три дня на 20%, до 1,7 доллара — это максимальный показатель за 2,5 месяца, пишет РБК. Напомним, что данная «крипта» связана с мессенджером Telegram Павла Дурова*.

Курс GRAM рос несмотря на падение других криптовалют на бирже. Так, альткоин подорожал на 3%, биткоин упал на 2,5%, а общая капитализация крипторынка сократилась на 2,44%.

Сегодня GRAM занимает 25-е место в списке крупнейших криптовалют с капитализацией $4,68 млрд. В этом рейтинге он следует за Sui (SUI) и опережает Avalanche (AVAX).



По словам экспертов, динамика роста Gram связана с новостями о развитии криптокошелька Gram Wallet, который ранее анонсировал Дуров. Данное новшество появится во всех приложениях Telegram, став «крупнейшим в истории развертыванием некастодиального криптокошелька»**.

Ранее сообщалось, что Казань заняла 63-е место среди городов РФ по сроку окупаемости комнат при сдаче в аренду.

* внесен в перечень террористов и экстремистов

** данная публикация не является инвестиционной рекомендацией



Никита Егоров