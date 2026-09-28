Средний размер POS-кредита в Татарстане увеличился на 3% в августе

Однако по РФ сумма и количество займов, одобрение заявок на POS-кредиты остаются на невысоком уровне

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По итогам августа 2026 года средний размер POS-кредита в Татарстане составил 75,6 тыс. рублей. Это на 3% больше относительно июля того же года, следует из аналитики НКБИ. Напомним, что речь идет про кредиты гражданам, предоставленных в торговых точках.

Причем по величине таких займов республика заняла шестое место. Самые большие показатели — в Москве (94,9 тыс., +5% за месяц), Санкт-Петербурге (89,8 тыс., +7,3%), а также в Московской (85,7 тыс., +1,4%) и Ленинградской (84 тыс., +13,7%) областях.

В среднем по России размер POS-кредитов составил 72,6 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4% (в июле 2026 года — 70,2 тыс.).

— С мая 2026 года средний чек POS-кредитов немного подрос, стабилизировавшись на уровне 65-75 тыс. рублей. При этом другие показатели выдачи (сумма и количество займов) и одобрение заявок на POS-кредиты, в целом, остаются на невысоком уровне. Банки снижают свой аппетит к риску, поэтому при одобрении кредитов и их условий предъявляют достаточно серьезные требования к качеству кредитных историй граждан. Учитывая это потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что средний кредитный рейтинг жителей Казани составил 737 баллов.

Никита Егоров