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ЦБ разрешил пополнять счета через чужие банкоматы по СБП

08:10, 28.09.2026

Запускать функцию или нет каждая кредитная организация решит сама

ЦБ разрешил пополнять счета через чужие банкоматы по СБП
Фото: Максим Платонов

С 1 октября 2026 года российские банки смогут дать клиентам возможность вносить наличные на счета в сторонних кредитных организациях через свои банкоматы. Указание регулятора уже прошло регистрацию в Минюсте, передает «Ъ».

Сейчас пополнить счет наличными можно только через устройства своего банка или его партнеров. Нововведение позволит использовать инфраструктуру любого банка — участника системы быстрых платежей.

Запускать функцию или нет каждая кредитная организация решит сама. При этом установлены лимиты: до 25 тыс. рублей за одну транзакцию, до 50 тыс. в сутки и до 200 тыс. в месяц. Следить за их соблюдением будет операционный центр СБП. Механизм позволит переводить наличные, принятые через банкомат, на счет физлица в другом банке — участнике системы.

Ранее сообщалось, что Минфин не принял решение по НДС на операции через СБП. Вопрос планируется обсудить с Банком России.

Алсу Сабирзанова

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