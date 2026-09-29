ЦБ добавит данные о криптовалюте в справки для декларации доходов
Планируемый срок вступления изменений в силу — 1 июля 2027 года
Банк России планирует дополнить банковские справки, которые граждане получают для декларации доходов и имущества, сведениями о криптовалюте. Проект указания опубликован на сайте регулятора.
Документ также дополняет единую форму новыми видами страхования — страхование жизни с объявляемой доходностью и с расчетной доходностью. Помимо этого, в справку войдут сведения о наличии у гражданина цифровой валюты.
Планируемый срок вступления изменений в силу — 1 июля 2027 года.
Ранее сообщалось, что объем вложений россиян в криптовалюты достиг 3,7 трлн рублей. В эту сумму входят как прямые владения криптовалютами, так и финансовые инструменты, привязанные к их стоимости.
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