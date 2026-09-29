ЦБ добавит данные о криптовалюте в справки для декларации доходов

Планируемый срок вступления изменений в силу — 1 июля 2027 года

Банк России планирует дополнить банковские справки, которые граждане получают для декларации доходов и имущества, сведениями о криптовалюте. Проект указания опубликован на сайте регулятора.

Документ также дополняет единую форму новыми видами страхования — страхование жизни с объявляемой доходностью и с расчетной доходностью. Помимо этого, в справку войдут сведения о наличии у гражданина цифровой валюты.

Планируемый срок вступления изменений в силу — 1 июля 2027 года.

Ранее сообщалось, что объем вложений россиян в криптовалюты достиг 3,7 трлн рублей. В эту сумму входят как прямые владения криптовалютами, так и финансовые инструменты, привязанные к их стоимости.

Алсу Сабирзанова