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Экономика

В Совфеде предложили использовать цифровую валюту как предмет залога

12:31, 28.09.2026

Рекомендация содержится в решении секции «Цифровые валюты и криптоиндустрия» Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде

В Совфеде предложили использовать цифровую валюту как предмет залога
Фото: Дарья Пинегина

Законодатели предложили Минюсту рассмотреть возможность использования цифровой валюты в качестве предмета залога. Рекомендация содержится в решении секции «Цифровые валюты и криптоиндустрия» Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, передает ТАСС.

Минюсту совместно с ЦБ и заинтересованными организациями предлагается уточнить гражданское законодательство в части использования цифровой валюты, включая стейблкоины, как залога, а также проработать вопросы методологического обеспечения расследований правонарушений и бухучета таких активов.

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Как пояснил сенатор Артем Шейкин, такой механизм расширит инструменты обеспечения обязательств и сделает использование цифровой валюты более понятным для бизнеса. При этом стейблкоины должны находиться в легальном российском контуре и учитывать юрисдикцию эмитента: активы, связанные с недружественными странами, несут риски блокировки. По его словам, нужны понятные правила, защищающие интересы сторон, а развитие подходов к расследованиям и учету снизит правовую неопределенность.

Ранее сообщалось, что россияне открыли почти 200 тыс. счетов в цифровом рубле.

Алсу Сабирзанова

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Экономика

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