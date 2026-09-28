Россия и Никарагуа обсуждают расширение платежной системы

В отчете Центробанка Никарагуа за 2026 год «Мир» среди национальных платежных систем не упоминается

Фото: Динар Фатыхов

Никарагуа и Россия ведут переговоры о расширении работы российской платежной системы «Мир» в стране. Об этом сообщил глава МИД Никарагуа Вальдрак Джентске, передает РИА «Новости».

— У нас идут переговоры о том, как решить эти вопросы, — сказал Джентске, комментируя возможное расширение работы российской платежной системы в Никарагуа.

Первый банкомат для карт «Мир» появился в Манагуа в октябре 2024 года в здании компании Credicoop. Тогда через него можно было только снимать наличные. В декабре 2024-го спецпредставитель президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо говорил о планах создать сеть таких банкоматов в крупных городах и допускал выпуск карт «Мир» внутри страны. Промсвязьбанк также заявлял о расширении инфраструктуры: его банкомат в Манагуа работал с наличными в национальной валюте и долларах.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом в отчете Центробанка Никарагуа за 2026 год «Мир» среди национальных платежных систем не упоминается. Развитие финансового взаимодействия остается одним из направлений сотрудничества двух стран. На прошлой неделе Джентске встретился с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, где никарагуанская сторона подтвердила намерение укреплять двусторонние связи.

Ранее сообщалось, что в платежной системе «Мир» появилась оплата смарт-часами. Платежи работают даже при отсутствии интернета.

Алсу Сабирзанова