Татарстан ставит задачу привлекать инвестиции исламского мира в экономику

Татарстан продолжает системную работу с государствами исламского мира в рамках группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан продолжает системную работу с государствами исламского мира в рамках группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Одним из ключевых приоритетов выступает активное привлечение инвестиций со стороны исламских стран в экономику Татарстана — от промышленности до инфраструктурных и социальных проектов. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов вовремя послания депутатам Госсовета республики.

Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, как в культурной сфере, так и по линии молодежного движения.

По словам Минниханова, одно из приоритетных направлений — развитие халяль‑индустрии. Работа ведется как в сегменте пищевых продуктов, так и в области медицины,

Кроме того, в республике системно формируется инфраструктура партнерского финансирования, которая призвана создать условия для развития исламского банкинга и инвестиционных механизмов, альтернативных традиционным финансовым инструментам.