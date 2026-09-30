Правительство расширило меры поддержки производителей промышленного оборудования

Срок действия механизма повышенного авансирования госзакупок продлили до 2030 года

Фото: Динар Фатыхов

В России расширили меры поддержки производителей промышленного оборудования. Срок действия механизма повышенного авансирования государственных закупок промышленной продукции продлили до 2030 года, сообщили в пресс-службе правительства.

Перечень такой продукции расширили на 22 позиции. В него добавили ленточные и роликовые конвейеры, подъемники, оборудование и инструменты для пайки и сварки, машины и аппараты для газотермического напыления, 3D-сканеры, лазеры, промышленные роботы, робототехнические устройства и комплексы.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Размер предоплаты за будущие поставки составит не менее 80% стоимости заключаемых контрактов.

— Такая мера позволит повысить финансовую устойчивость компаний станкоинструментальной отрасли, секторов подъемно-транспортного оборудования и промышленной робототехники, — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, объем промышленного производства в России за январь — август 2026 года остался на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом в августе промпроизводство снизилось на 0,6% как к августу 2025-го, так и к июлю 2026-го.



Галия Гарифуллина