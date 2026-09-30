Средний срок POS-кредитов в России достиг полутора лет

В Татарстане данный показатель вырос на 21,2%, увеличившись с 14,6 месяца до 17,7 месяца

Фото: Роман Хасаев

В августе 2026 года средний срок POS-кредитов в России составил 17,8 месяца (почти 1,5 года), увеличившись на 27,2% по сравнению с августом 2025 года (14 месяцев) и на 13,9% к июлю 2026 года (15,7 месяца). Это максимальное значение показателя с начала 2024 года, уточняют в пресс-службе НБКИ.

В Татарстане данный показатель вырос на 21,2%, увеличившись с 14,6 месяца до 17,7 месяца.

Наибольший средний срок POS-кредитов зафиксирован в Ставропольском (20,4 месяца), Алтайском (19,5 месяца) и Краснодарском (19,1 месяца) краях. Минимальные показатели у Московской и Нижегородской областей, а также Москвы (по 16,3 месяца). В Москве за год срок вырос на 26,4%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, увеличение сроков позволяет банкам снижать ежемесячный платеж для контроля долговой нагрузки заемщиков. При этом спрос на POS-кредиты и аппетит банков к риску остаются на низком уровне, поэтому при одобрении предъявляются высокие требования к качеству кредитных историй.

Напомним, ранее сообщалось, что средний размер POS-кредита в Татарстане увеличился на 3% в августе. Однако по России сумма и количество займов, одобрение заявок на POS-кредиты остаются на невысоком уровне.