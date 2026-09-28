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Россия нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз

12:15, 28.09.2026

Основной объем пришелся на август — более 65 тыс. тонн

Россия нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз
Фото: Алексей Вангаев

Россия в январе — августе 2026 года нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз в натуральном выражении и в 13,4 раза в стоимостном. Поставки достигли 71 тыс. тонн на сумму более $12,6 млн. Об этом сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт».

Основной объем пришелся на август — более 65 тыс. тонн. Этот месяц стал абсолютным рекордом за всю историю наблюдений: предыдущий максимум, зафиксированный в сентябре 2022 года, составлял 11 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт пшеницы в Китай в 7 раз за январь — август 2026 года. Только в августе было закуплено зерна на $4,6 млн, а в августе прошлого года поставок не было совсем.

Алсу Сабирзанова

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