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В Татарстане поступления от платных услуг увеличились на 2 млрд рублей с начала года

15:10, 29.09.2026

Больше поступило по линии государственных учреждений

В Татарстане поступления от платных услуг увеличились на 2 млрд рублей с начала года
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за январь — август 2026 года консолидированные поступления от платных услуг, оказанных государственными и муниципальными учреждениями, составили 18,1 млрд рублей. Это на 2,1 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщила пресс-служба Минфина республики.

Отмечается, что по линии государственных учреждений поступило 13,6 млрд рублей, а по линии муниципальных — 4,4 млрд.

Ранее сообщалось, что оборот ателье в России вырос на 82% за год.

Никита Егоров

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