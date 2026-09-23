Следком возбудил уголовное дело по факту сбора компромата на главу Башкирии

Также возбуждено уголовное дело об использовании автомобилей из гаража мэрии Уфы для развоза судей

Фото: Динар Фатыхов

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни организованной группой по заявлению главы республики Радия Хабирова. Об этом политик рассказал на оперативном совещании в правительстве, пишет РБК.

— Уголовное дело возбуждено в отношении конкретных лиц. Я не сомневаюсь, что сопливые, грязные носы этого «Абзы», этого «Мальчика или Студента», получат по морде, — цитирует Хабирова издание.

взято с сайта kremlin.ru

По его словам, также возбуждено уголовное дело об использовании автомобилей из гаража мэрии Уфы для развоза руководства Верховного суда Башкирии, а также судей, в том числе из Татарстана.

Как пишет РБК, 21 сентября после публикации показаний задержанного адвоката бывшего мэра Уфы Марата Самойлова глава республики заявил, что подал заявление в Следком. Адвокат заключил досудебное соглашение и дал ряд «неожиданных показаний» — они касались в том числе возможных поручений по факту сбора компромата на главу региона. Так, задержанный рассказал, что получал и передавал сообщения и поручения от «Абзы» «Студенту» собрать информацию по расходам правительства и главы Башкирии.



Галия Гарифуллина