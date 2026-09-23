Следком возбудил уголовное дело по факту сбора компромата на главу Башкирии
Также возбуждено уголовное дело об использовании автомобилей из гаража мэрии Уфы для развоза судей
Следком Башкирии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни организованной группой по заявлению главы республики Радия Хабирова. Об этом политик рассказал на оперативном совещании в правительстве, пишет РБК.
— Уголовное дело возбуждено в отношении конкретных лиц. Я не сомневаюсь, что сопливые, грязные носы этого «Абзы», этого «Мальчика или Студента», получат по морде, — цитирует Хабирова издание.
По его словам, также возбуждено уголовное дело об использовании автомобилей из гаража мэрии Уфы для развоза руководства Верховного суда Башкирии, а также судей, в том числе из Татарстана.
Как пишет РБК, 21 сентября после публикации показаний задержанного адвоката бывшего мэра Уфы Марата Самойлова глава республики заявил, что подал заявление в Следком. Адвокат заключил досудебное соглашение и дал ряд «неожиданных показаний» — они касались в том числе возможных поручений по факту сбора компромата на главу региона. Так, задержанный рассказал, что получал и передавал сообщения и поручения от «Абзы» «Студенту» собрать информацию по расходам правительства и главы Башкирии.
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