3-й международный форум Теплоэнергетика России: строительство и модернизация станций

16–17 сентября в Москве состоится 3-й Международный форум «Теплоэнергетика России: строительство и модернизация станций» — одна из ключевых профессиональных площадок для обсуждения актуальных вопросов развития тепловой генерации, реализации инвестиционных проектов и модернизации энергетической инфраструктуры России.

Форум объединит более 150 руководителей и экспертов отрасли, включая представителей генерирующих компаний, производителей энергетического оборудования, EPC-подрядчиков, проектных институтов, инжиниринговых организаций, государственных структур и финансовых институтов. Участники обсудят более 25 инвестиционных проектов строительства и модернизации ТЭС и ТЭЦ, развитие отечественного энергетического машиностроения, импортозамещение оборудования, цифровизацию энергетики, внедрение искусственного интеллекта и современные технологии повышения эффективности генерации.

Среди подтвержденных участников и спикеров — представители Газпром энергохолдинга, Газпром Промгаза, Газпромбанка, Мосэнерго, Юнипро, Сибирской генерирующей компании (СГК), ЭЛ5-Энерго, Евразийской экономической комиссии, ЭЛСИБ, КЭАЗ, Института Гидропроект, Runh Power Corp., Селигдар и других ведущих организаций отрасли.

Форум предоставляет возможность получить актуальную информацию о крупнейших проектах энергетического сектора, установить прямые контакты с лицами, принимающими решения, обсудить перспективы развития отрасли и найти новых партнеров для реализации масштабных проектов.

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