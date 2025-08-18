III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»: темы, новости, спикеры

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

В Казани стартовал III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». В программе форума запланированы деловые сессии по 10 ключевым направлениям, охватывающим межгосударственный диалог, промышленность, образование, экономику, финансы, транспорт, туризм, культуру, взаимодействие деловых объединений, а также зону перекрестных культур. Особое место в программе занимает Международная выставка Russia-China Expo — масштабная экспозиция площадью 15 тыс. кв. м, посвященная актуальным направлениям торгово-экономического сотрудничества между Россией и КНР. На форуме работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время».

Первым гостем выездной редакции стала Диляра Коваленко, руководитель Центра китайского языка Высшей школы нефти (Альметьевск), который был открыт в рамках меморандума о сотрудничестве между Альметьевском и городом Дунинь в 2021 году. В свою очередь, на базе местного университета появился центр русского языка.

Центр китайского языка посещают не только студенты и преподаватели, но последние год-два появились внешние слушатели — подростки. «Сейчас идет большой акцент на 8—11 классы, потому что родители считают, что это очень интересно — получать дополнительное образование по китайскому языку до вуза, чтобы у детей был выбор», — пояснила Диляра Коваленко. По ее словам, центр уже выпустил более 100 человек.

Глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев рассказал, что у Нижнекамска с 2019 года заключено соглашение о побратимстве с китайским городом Ишань. На III Международном форуме «РОСТКИ: Россия — Китай» планируется подписать аналогичный документ с городом Цзиси.

Радмир Беляев напомнил, что в Нижнекамске работает индустриальный парк «Пионер», в котором работают три резидента с китайскими инвестициями. Сейчас идет проектирование расширения площадки — там будет производство оцинкованной рулонной стали.

— У нас основная цель — найти дополнительных китайских партнеров, потому что планируем расширение промышленного парка «Нижнекамск» на третью очередь, — озвучил Радмир Беляев.

О китайских чайных церемониях рассказал Егор Чëгин, старший чайный мастер клуба «Мой Чай Казань». По его словам, в России присутствует особый контингент людей, который очень сильно любит китайский чай и давно им увлекается. И эта прослойка растет.



— Люди постепенно начинают больше узнавать про китайский чай, больше приобщаться. Многим людям хочется немножко замедлиться, перестать жить в ритме большого города, когда ты постоянно куда-то бежишь, спешишь, — пояснил Егор Чëгин.

Поиск инвесторов и закрепление текущих связей — это те цели, которые привлекают компании на форум «РОСТКИ». Об этом рассказала Анна Абрамова, коммерческий директор «Татинвестстрой». Эта компания строит санаторно-курортный комплекс «Аква Вита».



— В прошлом году мы познакомились с инвестором из Китая как раз на форуме «РОСТКИ» и до сих пор ведем переговоры. Он очень заинтересован в развитии нашего проекта, — рассказала Анна Абрамова. Что касается инвестора, то он развивает направление традиционной китайской медицины, у него своя сеть клиник. — Здесь тоже предполагается открытие одной такой клиники, которая будет заниматься популяризацией традиционной медицины, которая известна на весь мир своей эффективностью.

Китай является одним из главных поставщиков сырья для текстильных фабрик в Ивановской области, которых около 3,5 тыс., рассказал заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций в регион Андрей Паевский. Это нитки, фурнитура, ткани, волокно.

— Все это позволяет нам выпускать большую часть продукции легкой промышленности России, — отметил он.

Не первый раз на форуме «РОСТКИ» проходит сессия, которая собирает молодых предпринимателей из России и Китая, нацеленных на интеграцию своих интересов в бизнес-сообществе. Об этом рассказал Ринат Садыков, министр по делам молодежи Татарстана.



— В первую очередь мы делаем акцент на том, чтобы интересы молодых китайских бизнесменов могли бы быть представлены в Татарстане, вплоть до ОЭЗ «Алабуга», технопарка «Идея», КИП «Мастер», ОЭЗ «Иннополис» и на других площадках, где они смогли бы открыть свои производства и цеха, — рассказал глава Минмолодежи. — Наши ожидания — это некие большие производственные площадки. Что есть сегодня — это продажи автомобилей, агрегатов и узлов из Китая, продажа бытовой техники, электросамокатов и электромотоциклов.