05 авг 2026

Online-конференция с Альмиром Абашевым, министром здравоохранения Республики Татарстан

Online-конференция с Альмиром Абашевым, министром здравоохранения Республики Татарстан

5 августа в 10:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит Альмир Абашев, министр здравоохранения Республики Татарстан.

Тезисы к обсуждению:

  • Главные задачи Министерства здравоохранения Республики Татарстан на ближайшие годы;
  • Решение кадрового вопроса и привлечение молодых специалистов в отрасль;
  • Самые распространенные заболевания и борьба с онкологическими болезнями;
  • Цифровизация медицины, применение ИИ и как это все увеличивает эффективность татарстанской медицины;
  • Доступность медицины и вложения в модернизацию;
  • Демография и детское здоровье.

Эксперты

  • Альмир Абашев министр здравоохранения Республики Татарстан

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