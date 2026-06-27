Опрос: треть путешественников используют ИИ перед поездками за рубеж

Чаще всего им пользуются для составления маршрутов

Фото: Арсений Фавстрицкий

28% российских путешественников используют ИИ-сервисы при подготовке к поездкам за границу. Об этом пишет RT со ссылкой на оналайн-школу иностранных языков Skyeng.

Чаще всего искусственным интеллектом пользуются для составления маршрутов (37%), перевода или изучения полезных фраз на иностранном языке (36%). 27% применяют нейросети для изучения культурных особенностей и правил поведения в стране назначения, 26% — изучения достопримечательностей.



Ранее Военное министерство США пересмотрело доктрину выбора целей для поражения, обозначив в ней возможное расширение роли искусственного интеллекта в будущих боевых операциях.

В обновленных принципах допускается переход к системам, в которых искусственный интеллект может инициировать действия под контролем человека. При этом подчеркивается, что в действующей практике именно человек остается инициатором принятия решений. В одном из разделов документа отмечается, что скорость будущих боевых действий и развитие технологий у потенциальных противников могут привести к необходимости использования полностью автономных систем.

Денис Петров