13 июл 2026

Online-конференция с Ильназом Ахмадиевым, заместителем министра здравоохранения Татарстана — начальником Управления здравоохранения г. Казани

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13 июля в 14.00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения г. Казани Ильназ Ахмадиев.

Тезисы к обсуждению:

  • Главные цели Управления здравоохранения Казани на ближайшие 3 года;
  • Пути решения кадровой проблемы и уменьшения очередей к узким специалистам;
  • Капремонт больниц и поликлиник города, планы на строительство нового корпуса и модернизацию ДГБ №1;
  • Диспансеризация: успехи в 2026 году и главные задачи Горздрава;
  • Подготовка к эпидемическому сезону по гриппу, план на вакцинацию;
  • Информатизация здравоохранения и ИИ: что облегчит жизнь врачам и поможет пациентам.

Эксперты

  • Ильназ Ахмадиев заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения г. Казани

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