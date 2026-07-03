Наиль Измайлов переизбран президентом ФНЛ

Он занимает пост президента ФНЛ с 2022 года

Фото: Динар Фатыхов

3 июля в Москве в рамках общего собрания руководителей клубов Футбольной национальной лиги прошли выборы президента организации. По итогам открытого голосования действующий глава ФНЛ Наиль Измайлов был переизбран на новый четырехлетний срок.

Его полномочия будут действовать в период с 2026 по 2030 год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Измайлов занимает пост президента ФНЛ с 2022 года. До этого он работал в структуре московского «Спартака» с 2013 по 2019 год, где занимал различные должности, включая пост вице-президента. В феврале 2022 года он был назначен исполнительным директором ФНЛ.

Наталья Жирнова