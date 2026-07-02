Капремонт фасада «Ак Барс Арены» и стадиона «Динамо» проведут за 210 миллионов рублей

В рамках работ на арене предусмотрено восстановление огнезащитного покрытия кровли

Фото: Артем Дергунов

В Казани проведут капитальный ремонт двух футбольных стадионов — «Ак Барс Арены» и «Динамо». Общая стоимость работ составляет более 210 млн рублей, что следует из документов на сайте госзакупок.

На ремонт «Ак Барс Арены», расположенной на проспекте Ямашева, направят 130,3 млн рублей. В рамках работ предусмотрено восстановление огнезащитного покрытия кровли. Напомним, что в апреле в Казани уже был объявлен тендер на капремонт арены. Тогда стоимость работ на стадионе составляла 153 млн рублей. В прошлом году на ремонт стадиона решили выделить 120 млн рублей — средства были предусмотрены на выполнение строительно-монтажных работ и установку нового оборудования.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Капитальный ремонт стадиона «Динамо» с благоустройством прилегающей территории оценивается в 80 млн рублей. Здесь планируется выполнить комплекс общестроительных работ с инженерно-техническим обеспечением.

Завершить все работы на обоих объектах планируется до 1 декабря 2026 года.

Наталья Жирнова