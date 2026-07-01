«Рубин» продлил контракт с вратарем Артуром Нигматуллиным на один год

В прошедшем сезоне РПЛ вратарь не провел ни одного матча, однако регулярно выходил на поле в Кубке России

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» продлил сотрудничество с вратарем Артуром Нигматуллиным. Казанский клуб объявил о подписании нового контракта с 35-летним голкипером сроком на один год. Нигматуллин выступает за «Рубин» с 2024 года, перейдя в команду из «Нижнего Новгорода».

В прошедшем сезоне РПЛ вратарь не провел ни одного матча, однако регулярно выходил на поле в Кубке России. В турнире он сыграл 7 встреч, пропустил 9 мячей и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За карьеру Артур Нигматуллин также защищал цвета «Мордовии», «Химок», «Тосно», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».

Ранее казанский «Рубин» объявил об уходе Марата Апшацева в махачкалинское «Динамо», а также о подписании экс-защитника Медиалиги Максима Игнатьева.

Наталья Жирнова