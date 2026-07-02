Новости спорта

16:57 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Джален Рейнольдс остается в УНИКСе

14:34, 02.07.2026

Американский центровой подписал новый контракт с казанским клубом по схеме 1+1

Джален Рейнольдс остается в УНИКСе
Фото: Динар Фатыхов

Джален Рейнольдс подписал новый контракт с УНИКСом по схеме 1+1.

Для американского центрового предстоящий сезон станет пятым в карьере в майке казанского клуба.

Средняя статистика Рейнольдса за игру в минувшем сезоне была следующей: 17,6 очка, 5,5 подбора, 2,5 результативной передачи, 1,3 перехвата.

Вместе с УНИКСом в прошлом сезоне Джален Рейнольдс стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также