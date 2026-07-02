Джален Рейнольдс остается в УНИКСе
Американский центровой подписал новый контракт с казанским клубом по схеме 1+1
Джален Рейнольдс подписал новый контракт с УНИКСом по схеме 1+1.
Для американского центрового предстоящий сезон станет пятым в карьере в майке казанского клуба.
Средняя статистика Рейнольдса за игру в минувшем сезоне была следующей: 17,6 очка, 5,5 подбора, 2,5 результативной передачи, 1,3 перехвата.
Вместе с УНИКСом в прошлом сезоне Джален Рейнольдс стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.
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