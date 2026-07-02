Си Джей Брайс возвращается в УНИКС
Защитник будет выступать за казанский клуб с нового сезона Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с защитником Си Джеем Брайсом. Соглашение с 29-летним американцем рассчитано на один год.
В 8 матчах регулярного сезона Единой лиги ВТБ Си Джей Брайс в среднем набирал 10,4 очка, делал 4,4 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи за 27:21 минуты игрового времени.
Ранее в Единой лиге ВТБ Брайс выступал за пермскую «Парму».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».