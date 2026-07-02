Александр Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

Известно, что зарплата хоккеиста составит $4,25 млн

Хоккеист из России Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщается на странице команды в соцсети X, передают РИА «Новости».

Соглашение рассчитано на один сезон, а зарплата хоккеиста составит $4,25 млн.

Он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Ранее рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, который забил 894 гола. В общей статистике с учетом плей-офф у Гретцки 1016 шайб, у Овечкина — 1006.

Наталья Жирнова