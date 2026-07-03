«Рубин» уступил «Оренбургу» во втором товарищеском матче на летних сборах
Казанцы первыми открыли счет, но затем пропустили дважды
«Рубин» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в рамках второго товарищеского матча на летних сборах.
Единственный гол в составе казанской команды забил нападающий Мирлинд Даку. В ассистентах у форварда — Дардан Шабанхаджай.
Отметим, что в воротах «Рубина» в сегодняшней игре появился молодой вратарь Никита Корец.
Следующий товарищеский матч у казанцев запланирован против «Спартака» 8 июля.
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