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«Рубин» уступил «Оренбургу» во втором товарищеском матче на летних сборах

19:10, 03.07.2026

Казанцы первыми открыли счет, но затем пропустили дважды

«Рубин» уступил «Оренбургу» во втором товарищеском матче на летних сборах
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в рамках второго товарищеского матча на летних сборах.

Единственный гол в составе казанской команды забил нападающий Мирлинд Даку. В ассистентах у форварда — Дардан Шабанхаджай.

Отметим, что в воротах «Рубина» в сегодняшней игре появился молодой вратарь Никита Корец.

Следующий товарищеский матч у казанцев запланирован против «Спартака» 8 июля.

Евгений Романов

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