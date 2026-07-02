Сборные Бельгии и США вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

Команды Сенегала и Боснии и Герцеговины завершили свое выступление на турнире

Фото: Максим Платонов

Сборные Бельгии и США вышли в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 по футболу. Команды Сенегала и Боснии и Герцеговины завершили свое выступление на текущем мундиале. Определились уже десять участников 1/8 финала турнира.

Бельгийцы одержали волевую победу над Сенегалом со счетом 3:2. По ходу встречи сенегальцы первыми забили два гола и вели 0:2 — отличились Хабиб Диарра и Исмаил Сарр. Бельгия отыгралась лишь в концовке: на 86-й минуте ворота поразил Ромелу Лукаку, на 89-й мяч в сетку соперника отправил Юри Тилеманс. Он же забил победный гол на исходе второго экстра-тайма, реализовав пенальти на 125-й минуте.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сборная США победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Американцы открыли счет на 45-й минуте встречи усилиями Фоларина Болагуна. Во втором тайме автор первого гола оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную карточку. Боснийцы не смогли реализовать численное большинство. На 82-й минуте Малик Тилльман удвоил преимущество США и установил окончательный счет поединка.

В 1/8 финала американцы и бельгийцы разыграют путевку в четвертьфинал турнира, встреча состоится в ночь с 6 на 7 июля.

Напомним, ранее в следующий раунд ЧМ-2026 пробились восемь сборных: Канада, Бразилия, Марокко, Парагвай, Норвегия, Франция, Мексика и Англия.

Сборная Бельгии — Сборная Сенегала — 3:2 (0:1, 3:1)

Голы: Лукаку (86-я минута), Тилеманс (дважды — 89, 120+5) — Диарра (24), Сарр (51);

Сборная США — Сборная Боснии и Герцеговины — 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: Балогун (45), Тилльман (82).

Зульфат Шафигуллин