Источник: «Ак Барс» не может договориться с Биляловым по новому контракту

Клуб предлагает вратарю двухлетнее соглашение

«Ак Барс» не может договориться с вратарем Тимуром Биляловым о продлении контракта. Об этом сообщает издание «Сила Спорта».

По данным источника, «Ак Барс» предложил вратарю двухлетнее соглашение, но стороны не могут сойтись в финансовых условиях контракта. Билялов находится в статусе неограниченно свободного агента и может перейти в любой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошедшем сезоне «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву».

Билялов является уроженцем Нижнекамска и воспитанником казанского «Ак Барса». За основную команду вратарь дебютировал в 2017 году.

В июне казанский «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным еще на два года.

Зульфат Шафигуллин