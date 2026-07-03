Сборные Испании, Португалии и Швейцарии пробились в 1/8 финала ЧМ-2026

Команды Австрии, Хорватии и Алжира покидают турнир

Фото: Реальное время

Сборные Испании, Португалии и Швейцарии пробились в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 по футболу. Еще три команды завершили свое выступление и покидают турнир.

В ночь с 2 на 3 июля в рамках мундиаля было сыграно три встречи 1/16 финала. Сборная Испании разгромила команду Австрии со счетом 3:0. Дважды в составе победителей отличился Микель Ойарсабаль, еще один гол в активе Педро Порро. Вратарь испанцев Унаи Симон побил рекорд чемпионатов мира по длине «сухой» серии — голкипер не пропускает на турнире 519 минут.

Сборная Португалии оказалась сильнее Хорватии со счетом 2:1. Хорваты забили первыми — автором гола стал Иван Перишич. Затем португальцы сравняли счет с пенальти, реализованным Криштиану Роналду. На 94-й минуте отличился португалец Гонсалу Рамуш, который установил окончательный результат на табло — 2:1. Матч закончился скандалом: на 13-й добавленной минуте арбитр не засчитал гол Йошко Гвардиола из-за офсайда.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В третьем матче игрового дня Швейцария одолела Алжир со счетом 2:0. Швейцарцы отличились по разу в каждом из таймов, голы в активе Бреэля Эмболо и Дана Ндойе.

Сборные Австрии, Хорватии и Алжира потеряли шансы на трофей. Испания и Португалия сыграют в очном поединке на стадии 1/8 финала, соперник Швейцарии будет определен по итогам матча Колумбия — Гана.

Напомним, ранее в следующий раунд ЧМ-2026 пробились восемь сборных: Канада, Бразилия, Марокко, Парагвай, Норвегия, Франция, Мексика, Англия, Бельгия и США.

Сборная Испании — Сборная Австрии — 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: Ойарсабаль (36-я и 89-я минуты), Порро (66).

Сборная Португалии — Сборная Хорватии — 2:1 (0:0, 2:1).

Голы: Роналду (68), Рамуш (94) — Перишич (53).

Сборная Швейцарии — Сборная Алжира — 2:0 (1:0, 1:0).

Голы: Эмболо (10), Ндойе (46).

Зульфат Шафигуллин