ФИДЕ дисквалифицировала российского гроссмейстера Владимира Крамника на два года

Решение связано с публичными заявлениями и сообщениями в социальных сетях, сделанных в адрес гроссмейстера Навары, покойного Народицкого, а также других шахматистов

Фото: Динар Фатыхов

Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника. Российский гроссмейстер отстранен на два года, при этом один год наказания назначен условно, сообщает «Интерфакс».

В ФИДЕ сообщили, что разбирательство связано с жалобами по поводу публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных Крамником в адрес гроссмейстера Давида Навары, покойного Даниэля Народицкого, а также других шахматистов. По версии организации, эти высказывания стали предметом рассмотрения комиссии по честной игре и правления ФИДЕ.

Владимир Крамник заявил, что намерен обжаловать решение. Он отметил, что считает вердикт неправомерным и планирует добиваться его отмены во всех инстанциях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России. Решение принято советом организации после рассмотрения вопроса о выполнении требований, ранее установленных решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Наталья Жирнова