«Рубин» объявил о подписании экс-защитника Медиалиги Максима Игнатьева

По данным источника, его контракт стоит 12 миллионов рублей

Казанский «Рубин» подписал бывшего защитника медиалиги Максима Игнатьева. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, клуб выкупил 26-летнего футболиста у костромского «Спартака», выступающего в Лиге пари. Сумма трансфера составила около 12 миллионов рублей. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Известно, что ранее Игнатьев выступал за «Амкал», куда перешел в начале 2024 года. До этого он также был в системе команды «Броук Бойз», после чего провел несколько матчей в кубке ФНЛ и перешел в «Спартак» из Костромы.

Ранее «Рубин» объявил об уходе Апшацева в махачкалинское «Динамо». Также клуб не смог подписать полузащитника Дениса Макарова, который официально перешел в «Крылья Советов».

Наталья Жирнова