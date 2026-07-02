Каракаш прокомментировал возвращение Си Джея Брайса в УНИКС: «Он — большой профессионал»

По словам наставника казанской команды, Брайс должен помочь УНИКСу в достижении целей в новом сезоне

Фото: Динар Фатыхов

Новый главный тренер казанского УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал возвращение защитника Си Джея Брайса, отметив его профессионализм и командные качества.

— Рад, что мы заключили соглашение с Си Джеем Брайсом. Он большой профессионал и по-настоящему командный игрок. В прошлом сезоне Си Джей показал, что готов на все ради побед клуба. Желаю ему крепкого здоровья, — сказал Каракаш.

По словам наставника казанской команды, Брайс должен помочь УНИКСу в достижении целей в новом сезоне. «Уверен, в новом чемпионате он поможет нам достичь целей, которые стоят перед УНИКСом», — добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что о новом подписании легионера стало известно 2 июля. Соглашение с 29-летним американцем рассчитано на один год.

Наталья Жирнова