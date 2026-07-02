Полузащитник Антон Швец принял решение завершить карьеру игрока

«Рубин» стал последним клубом для 33-летнего футболиста на профессиональном пути

Фото: Динар Фатыхов

Антон Швец, 33-летний полузащитник, объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. Об этом пресс-служба «Рубина» сообщила в своих социальных сетях.

Швец попрощался с болельщиками, написав обращение, которое казанская команда опубликовала в своем телеграм-канале.

«Уважаемые болельщики «Рубина», я хочу поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы оказывали, за добрые слова. Я был очень рад стать частью этого большого клуба и очень хотел помочь команде. Но, к сожалению, травмы помешали мне полностью себя реализовать здесь. При этом я очень благодарен клубу, что мне шли навстречу, даже когда я получил еще одну тяжелую травму, и не отвернулись от меня в трудную минуту. Это очень добрый жест со стороны клуба.

Благодарен руководству, тренерскому штабу, партнерам по команде, всему персоналу «Рубина». Всем хочу сказать большое спасибо за то, что очень тепло приняли меня. В команде я увидел невероятный коллектив, и для меня навсегда будет ценным то отношение и уважение ко мне, с которым я столкнулся. Даже несмотря на травмы, перед летними сборами главный тренер Франк Артига дал мне надежду на возвращение и поддержал, он готов был дать мне шанс, но, повторюсь, травмы помешали мне вернуться на поле.

Поэтому я принял непростое решение завершить профессиональную карьеру, так как череда травм накладывает свой отпечаток. Нет гарантий, что после долгого процесса восстановления и операций я смогу играть в футбол без последствий для здоровья.

И я хотел бы отметить великолепный медицинский штаб клуба — это профессионалы, которые всегда меня поддерживали, помогали в восстановлении, оказывали всяческую помощь. Всем им хочу сказать огромное спасибо.

Для меня этот период в «Рубине» — хорошее время, несмотря на травмы. Я навсегда запомню этот отрезок своей карьеры и людей, которые стали для меня друзьями. Для меня было честью выйти на поле в футболке «Рубина», даже отметиться голевыми действиями. Я старался выкладываться и помогать команде, и мне очень жаль, что судьба распорядилась так, что у меня не получилось внести более весомый вклад в успехи команды. Это невероятный клуб, отличный коллектив, великолепные болельщики и город, который навсегда останется в моем сердце.

Я всегда буду болельщиком «Рубина», который всегда будет желать побед команде, поддерживать её и радоваться её успехам. Вперед, «Рубин»! И спасибо вам за все!» — написано в заявлении.

Напомним, что Швец присоединился к «Рубину» в 2025 году. В сентябре прошлого года в матче против «Акрона» полузащитник получил травму сухожилия, а затем в ходе восстановления повредил крестообразную связку колена. Из-за череды травм Швец объявил о завершении карьеры.





Евгений Романоа