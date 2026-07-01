Англия обыграла ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Звездой встречи стал Гарри Кейн, оформивший дубль на 75-й и 86-й минутах

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду ДР Конго со счетом 2:1. Матч 1/16 финала прошел в Атланте (штат Джорджия).

Звездой встречи стал Гарри Кейн, оформивший дубль на 75-й и 86-й минутах. У сборной ДР Конго отличился Бриан Сипенга, забивший на 7-й минуте. В следующем раунде англичане встретятся со сборной Мексики. Игра состоится в ночь на 6 июля по московскому времени в Мехико.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее сборная Германии вылетела с чемпионата мира — 2026, проиграв в 1/16 финала сборной Парагвая в серии пенальти. После этого полиция провела обыски в штаб-квартире Германского футбольного союза (DFB) во Франкфурте-на-Майне, а также в администрациях нескольких немецких городов в рамках расследования о коррупции.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим победителем турнира остается сборная Аргентины.

Наталья Жирнова