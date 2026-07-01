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Экс-капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин перешел в питерский «Зенит»

17:47, 01.07.2026

Ранее стало известно, что казанский клуб попрощался с защитником спустя три года работы

Экс-капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин перешел в питерский «Зенит»
Фото: Динар Фатыхов

Дмитрий Кулагин продолжит карьеру в «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с 34-летним защитником — соглашение рассчитано до конца сезона— 2028/29.

Кулагин уже выступал за «Зенит» в сезоне—2014/15, а также с 2021 по 2023 год. В составе петербургской команды он стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2022 году.

Последние три сезона баскетболист провел в УНИКСе. В минувшем чемпионате его средняя статистика составила 9,2 очка, 3,9 передачи и 3,1 подбора.

предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Напомним, что сегодня также стало известно об уходе из УНИКСа Велимира Перасовича после пяти лет работы главным тренером клуба. Его пост занял Милан Каракаш, ранее работавший первым ассистентом экс-наставника «Я осознаю, что на меня возлагают большие надежды и, честно признаюсь, смотрю в будущее с оптимизмом», — заявил он. Почему Перасовича справедливо называют самым успешным тренером в истории УНИКСа и какой будет казанская команда в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

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