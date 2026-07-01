Экс-капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин перешел в питерский «Зенит»

Ранее стало известно, что казанский клуб попрощался с защитником спустя три года работы

Фото: Динар Фатыхов

Дмитрий Кулагин продолжит карьеру в «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с 34-летним защитником — соглашение рассчитано до конца сезона— 2028/29.

Кулагин уже выступал за «Зенит» в сезоне—2014/15, а также с 2021 по 2023 год. В составе петербургской команды он стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2022 году.

Последние три сезона баскетболист провел в УНИКСе. В минувшем чемпионате его средняя статистика составила 9,2 очка, 3,9 передачи и 3,1 подбора.

Напомним, что сегодня также стало известно об уходе из УНИКСа Велимира Перасовича после пяти лет работы главным тренером клуба. Его пост занял Милан Каракаш, ранее работавший первым ассистентом экс-наставника «Я осознаю, что на меня возлагают большие надежды и, честно признаюсь, смотрю в будущее с оптимизмом», — заявил он. Почему Перасовича справедливо называют самым успешным тренером в истории УНИКСа и какой будет казанская команда в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова