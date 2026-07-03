Агент Галимова заявил о сложностях в переговорах с «Ак Барсом», игрок может уйти

Казанский клуб не может договориться с нападающим по новому контракту

«Ак Барс» не может договориться с нападающим Артемом Галимовым по продлению контракта. Об этом сообщил агент хоккеиста Александр Черных.

Стороны не могут прийти к компромиссу по некоторым вопросам. В случае неудачи агент Галимова рассчитывает на обмен своего клиента в другой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Мы пробуем договориться с «Ак Барсом». Пока не получается прийти к компромиссу. Если мы не придем соглашению, то мы готовы общаться на предмет обмена. Как я знаю, много клубов обращается на этот счет в Казань. А пока мы в диалоге и, надеюсь, все-таки договоримся. Если нет — будем рассматривать другие варианты, такова жизнь и играть же надо, — заявил Черных «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Контракт Галимова с «Ак Барсом» истек, хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. Казанский клуб сохраняет приоритетное право на игрока. В случае ухода хоккеиста новая команда обязана заплатить за него компенсацию.

В минувшем сезоне Галимов набрал 33 (11+22) очка в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ за «Ак Барс». В плей-офф нападающий забросил восемь шайб и отметился 15 набранными баллами, став вторым в гонке снайперов Кубка Гагарина.

Помимо Галимова, «Ак Барс» до сих пор не может договориться о продлении контрактов с вратарем Тимуром Биляловым, а также нападающими Дмитрием Яшкиным и Александром Барабановым.

Зульфат Шафигуллин