Воспитанник «Рубина» Илья Агапов подписал полноценный контракт с «Уфой»
Двукратный обладатель Кубка России в составе «армейцев» начнет следующий сезон в Первой лиге
Защитник Илья Агапов перешел в «Уфу» из ЦСКА на полноценной основе. Об этом объявила пресс-служба «армейцев» в своих социальных сетях.
Ранее Илья Агапов выступал за уфимский клуб на правах аренды. Футболист является воспитанником казанского «Рубина».
Агапов перешел в ЦСКА в январе 2023 года. В составе «армейцев» он стал двукратным обладателем Кубка России.
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