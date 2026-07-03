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Воспитанник «Рубина» Илья Агапов подписал полноценный контракт с «Уфой»

14:22, 03.07.2026

Двукратный обладатель Кубка России в составе «армейцев» начнет следующий сезон в Первой лиге

Воспитанник «Рубина» Илья Агапов подписал полноценный контракт с «Уфой»
Фото: взято с сайта fcufa.pro

Защитник Илья Агапов перешел в «Уфу» из ЦСКА на полноценной основе. Об этом объявила пресс-служба «армейцев» в своих социальных сетях.

Ранее Илья Агапов выступал за уфимский клуб на правах аренды. Футболист является воспитанником казанского «Рубина».

Агапов перешел в ЦСКА в январе 2023 года. В составе «армейцев» он стал двукратным обладателем Кубка России.

Евгений Романов

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