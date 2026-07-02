Энри Мукба перешел из «Рубина» в «Нефтехимик» на правах аренды
В декабре 2025 года казанский клуб подписал новое соглашение с 20-летним футболистом, которое рассчитано до 2029 года
Полузащитник «Рубина» Энри Мукба продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике». 20-летний футболист перешел в клуб на правах аренды, сообщает пресс-служба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2026/27, поэтому в новом сезоне Мукба будет выступать за «Нефтехимик».
Напомним, что Мукба выступал в основной команде «Рубина» с января 2024 года. В декабре 2025 года клуб подписал новое соглашение с футболистом, которое рассчитано до 2029 года.
Напомним, в мае стало известно, что ФК «Нефтехимик» назначил Роберта Евдокимова на пост главного тренера команды. Со специалистом подписан контракт, рассчитанный на два года сотрудничества.
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