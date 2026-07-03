Перинатальный центр Альметьевска принял 1000-го малыша и производит ЭКО

Как на юго-востоке Татарстана развиваются репродуктивные технологии

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

В построенном «Татнефтью» и недавно открытом перинатальном центре Альметьевска в середине июня родился тысячный ребенок. Мальчик по имени Ян появился на свет у семьи из Бавлов. Помимо родовспоможения, в перинатальном центре Альметьевска сопровождают женщин и на этапе планирования беременности. Здесь ввели вспомогательные репродуктивные технологии — к примеру, экстракорпоральное оплодотворение. Подробности — в обзоре «Реального времени».



«Таких оснащенных до последней пипетки роддомов в России не так много»

Семиэтажный перинатальный центр площадью в 18 тысяч квадратных метров начал работать в Альметьевске в конце 2025 года. Он построен и оснащен «Татнефтью», здесь принимают пациенток из шести районов республики, обеспечивая качественной и современной медицинской помощью рожениц всего юго-востока республики: Альметьевска, Муслюмовского, Сармановского, Азнакаевского, Лениногорского, Черемшанского районов.

Оснащенный по последнему слову техники перинатальный центр Альметьевска может принимать до 3,5 тысячи родов в год — по 10 рожениц в сутки. Здесь 6 индивидуальных родильных залов, 4 операционные (включая гибридную), реанимационные отделения для мам и новорожденных. Здесь работает отделение экстракорпорального оплодотворения, оказывается полный цикл акушерской, гинекологической и неонатологической помощи.

Заведующая акушерским физиологическим отделением, доктор с 30-летним стажем Елена Трубина считает, что перинатальный центр Альметьевска — один из передовых не только в регионе, но и в стране:

— Таких оснащенных до последней пипетки роддомов в России не так много. У нас просто шикарные условия: большие родзалы, палаты, высокие потолки — все по современным нормам СанПиНа. Не бывает ситуаций, когда нам что-то нужно, а расходников нет, — обеспечение на 100%.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Важная веха: тысячный малыш

18 июня в Перинатальном центре Альметьевска родился тысячный ребенок. Мальчик появился на свет в семье из Бавлов, его назвали Ян. Роды принял Жаргал Цыдыпылов, один из лучших врачей роддома. А всего к этому моменту в центре помогли появиться на свет 528 мальчикам и 472 девочкам.

— Его мама — 19-летняя жительница Бавлов Виктория Вафина, для нее сын — первенец. Ребенок появился на свет здоровым, роды были естественными, — рассказывает главный врач Альметьевской районной многопрофильной больницы (в чью структуру входит Перинатальный центр) Гульсина Шамсеева.

Роды длились быстро и легко, весь процесс занял пять часов. Главврач лично поздравила молодую маму с рождением сына, вручила ей букет цветов и ценный подарок, пригласила в роддом «за вторым и последующими детьми». В свою очередь, родильница с улыбкой ответила, что у такого врача точно родила бы еще раз.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Новейшие технологии помогают семьям стать счастливыми

В Перинатальном центре Альметьевска доступны новейшие дорогостоящие технологии: например, забор стволовых клеток из пуповинной крови для дальнейшего хранения с целью биострахования. Впервые на юго-востоке республики заработала эмбриологическая лаборатория, есть инкубаторы с видеофиксацией и криохранилище. Современный эмбриоскоп позволяет наблюдать за тем, как развивается эмбрион с момента эсктракорпорального оплодотворения и до переноса.

Одно из важных направлений работы — помощь родителям в планировании семьи и вспомогательные репродуктивные технологии. Как рассказывает заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Наталья Капицкая, за полгода здесь провели уже десятки процедур по протоколам ЭКО. Результаты — отличные, будущие мамы уже встают на учет по беременности.

— Обратиться за консультацией стоит, если беременность не наступает в течение года регулярной семейной жизни без предохранения. Для женщин старше 35 лет этот срок сокращается до шести месяцев. Важно не откладывать визит к врачу. Современная диагностика позволяет определить причины бесплодия и подобрать эффективный путь лечения. Если консервативные методы не помогают, мы предлагаем программу ЭКО, — говорит Капицкая.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Таким образом, здесь, на базе государственной клиники, реализованы возможности репродуктивных и родовспомогательных технологий, которые до сих пор были доступны в основном в коммерческих медицинских центрах, причем в столичных городах.