В Казани процесс «Суяргулов против Голякова» на 122 млн начался со сноса дома

В суде засветили протокол оперативного опроса директора филиала сети «Пятерочка», как начотдела исполкома занимался коммерцией

Фото: Реальное время

«Непосредственное взаимодействие по предоставлению имущества в аренду и управлению им осуществлял Голяков Александр Павлович», — такие данные из показаний главы филиала торговой сети «Агроторг» засветили сегодня в Приволжском суде Казани. Составленный оперативниками БЭП протокол опроса свидетельницы сегодня приобщили в качестве доказательства по антикоррупционному иску Альберта Суяргулова к бывшему начотдела ливневой канализации исполкома Казани Александру Голякову на 122 млн рублей. Со стороны ответчиков приобщили акт сноса одного из предметов данного иска. Как выяснило «Реальное время», на размер претензий это не повлияло.

«Объект прекратил существование»

На сегодняшнее заседание ответчики вновь не пришли — интересы экс-чиновника муниципалитета Александра Голякова, его матери, брата и бывшей гражданской супруги сегодня представляли трое защитников — адвокат Руслан Мадифуров, юристы Артур Сверигин и Алина Батыршина. В качестве слушателя на процесс прибыл представитель антикоррупционного управления при раисе Татарстана Руслан Мугинов. В качестве третьего лица — представитель «Банка Казани», где у главного ответчика и его матери есть кредиты, обеспеченные залогом на имущество из искового перечня прокуратуры.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Претензии надзорного ведомства касаются 17 объектов недвижимости в Казани и Лаишевском районе Татарстана, два из которых уже отчуждены. Эквивалент проданного в надзорном ведомстве оценили в 37 млн рублей — их требуют взыскать деньгами, остальные предметы иска — в 85 млн, вместе с доходом от сдачи в аренду.

Как сообщила суду Алина Батыршина, представитель Зои Голяковой, к сегодняшнему дню один из предметов иска утрачен — речь о частной постройке на участке в Приволжском районе Казани, в районе СНТ «Светлое». Из представленных суду фото с места следует: еще в марте двухэтажный дом с заколоченными окнами стоял на улице Доверия, а к 10 апреля от него остались лишь разбитые камни и доски. Примечательно, что прокурорский иск в суд поступил чуть позже, но, вероятно, уже в апреле ВИП-ответчик знал о неблагоприятном для него результате прокурорской проверки. «Объект прекратил существование», — констатировала юрист, передавая акт обследования. «С кадастрового учета снят?» — уточнила судья Эмилия Делишева. Ответ был утвердительным.

Как выяснило «Реальное время», данный дом в свое время приобретался на имя Зои Голяковой вместе с участком, и его стоимость даже не включалась в сумму исковых требований — в отличие от участка. Именно поэтому снос данного «предмета» иска на итоговый размер претензий не влияет.

На суде всплыли беспроцентные займы от госпоставщика «ПЦ Град»

К оглашению довольно объемных требований иска суд сегодня так и не перешел. Представитель банка сообщил — информация о привлечении в качестве третьего лица была получена лишь на прошлой неделе и попросил время для подготовки позиции по иску с учетом объема материалов дела. Суд данное ходатайство удовлетворил после изучения других предложений участников процесса.

Начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Татарстана Лилия Фаттахова сегодня попросила приобщить документы об участии Голякова в долевом строительстве объекта спецзастройщика «Бизнес парк» на 7 млн рублей, из которых 6,3 млн уже выплачены. Вопросы у стороны защиты и суда появились, когда представитель прокуратуры попросила истребовать в 30 банках данные о движении денежных средств за 2010—2025 годы не только по четырем ответчикам (Александру, Михаилу и Зое Голяковым, а также Алине Сафиной, бывшей гражданской супруге экс-чиновника, — прим. ред. ), но и по Анне Филиной, с которой Александр Голяков официально развелся в 2017 году, а также по учредителю и руководителю ООО «ПЦ Град» Олегу Шипилову с его супругой Натальей.

— Шипилов является аффилированным лицом. Им как руководителем и учредителем «ПЦ Град» передавались денежные средства (на условиях беспроцентного займа, — прим. ред. ) по объектам Голякова. Необходимо проанализировать его финансовое положение и финансовые взаимоотношения с Голяковым, — обосновала ходатайство представитель надзорного ведомства.

Адвокат Руслан Мадифуров в части запроса в банки по Шипиловым выступил против: «Прокуратура не мотивировала, каким образом они являются аффилированными. Если отношения строились с «Градом», то при чем тут счета физлиц? Тем более что в иске они не фигурируют».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, указанное «ПЦ Град» специализируется на деятельности в сфере архитектуры, в его активе — около 100 госконтрактов на 470 млн рублей, последние пять лет в числе основных заказчиков — ГКУ «Главинвестстрой РТ», МКУ «Управление капстроительства и реконструкции Казани», Комитет по охране объектов культурного наследия РТ. В частности, в 2023-м компания Шипилова осуществляла авторский надзор и научное руководство ремонтно-реставрационными работами по зданию Минцифры РТ на Кремлевской и «Дому Дряблова» на улице Джалиля, в 2024-м разрабатывала документацию по проекту рекультивации свалки в Кировской области, в 2025-м надзирала за строительством гидротехнического сооружения на Новой Портовой в Казани.

Представитель истца настаивала — данные о состоятельности Шипиловых могут иметь значение для рассмотрения спора. Однако судья приняла решение — направить в 30 финансово-кредитных учреждений запросы лишь по счетам ответчиков. Что касается бывшей жены Анны Филиной, то суд посчитал — ее интересы могут быть затронуты при рассмотрении дела, а потому привлек в качестве третьего лица. Вопрос по движению средств Филиной на банковских счетах планируется рассмотреть уже с ее участием. По данным прокуратуры, после развода главный ответчик направлял часть средств на содержание детей.

Кто получал арендный доход?

Лилия Фаттахова также попросила приобщить протокол опроса директора филиала ООО «Агроторг» Абдульбарова, где та поясняет обстоятельства найма помещения 450 кв. м под магазин «Пятерочка» на улице Садовой. «Непосредственное взаимодействие по предоставлению имущества в аренду и управлению им осуществлял Голяков Александр Павлович», — заметила представитель ответчика. Исследовать представленный документ сегодня суд не стал. Размер арендного дохода по данному объекту сегодня также не озвучивался.

Любопытно, но свои документы по указанному объекту сегодня представила и защита. Это договор подряда между Зоей Голяковой и компанией «Строймир», которая занималась возведением торгового здания на участке, выкупленном еще в 2013-м. Представитель ответчицы Алина Батыршина уточнила — первоначальная стоимость работ в 39 млн 994 тысячи рублей не соответствует действительности, поскольку позднее стороны заключили дополнительное соглашение с уменьшением объема и стоимости работ до 27 млн рублей. Изучив представленные документы и платежки, прокурор Лилия Фаттахова обнаружила, даже с учетом новой суммы долг заказчика перед строителями на 2024 год составлял 7 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Было ли соглашение о рассрочке платежа? — уточнила представитель истца.

— Не могу сказать, — отвечала юрист ответчицы.

— То есть «Строймир» с 2024 года мер по возврату оплаты не предпринимал?

— Не могу сказать... Там работы велись и позднее. Были вопросы по качеству...

В просительной части иска прокурора Татарстана до сегодняшнего дня было 11 объектов недвижимости, оформленных на Зою Голякову, это торговое здание и жилье. На брате начотдела исполкома — три земельных участка в Александровском сельском поселении, которые, по версии ВИП-истца, приобретались на неподтвержденные доходы. Кроме того, Михаил Голяков в прошлом году подписал договор с одной из компаний на выкуп строящихся апартаментов в центре Казани. Право требования на данную площадь — после достройки — прокурор РТ просит признать за Российской Федерацией.

Общую стоимость двух уже отчужденных квартир семьи в надзорном ведомстве оценили в 19,6 млн рублей и теперь просят взыскать ее в солидарном порядке с братьев Голяковых и бывшей гражданской супруги одного из них.

Также в виде денежных средств Альберт Суяргулов просит взыскать доходы со сдачи в аренду торгового здания и нежилого помещения — почти на 17 млн рублей. Таким образом, общий размер денежной составляющей иска — почти 37 млн рублей.

Ответчики иск не признают. Процесс продолжится в августе.