Ушла эпоха: почему Велимир Перасович — самый успешный тренер в истории УНИКСа?

Казанцы трогательно попрощались с легендарным хорватским наставником. За пять лет он исполнил главную мечту президента клуба Евгения Богачева

Тренер-эпоха для казанского УНИКСа Велимир Перасович спустя пять лет работы покидает столицу Татарстана. Его преемником в команде станет 45-летний специалист Милан Каракаш. Почему Перасовича справедливо называют самым успешным тренером в истории УНИКСа и какой будет казанская команда в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ — в материале «Реального времени».

Главное достижение Перасовича за пять лет — золото Единой лиги ВТБ в 2023 году. Хорватский тренер исполнил мечту Евгения Богачева

В более чем 30-летней истории УНИКСа было достаточно иностранных специалистов, пребывавших на посту главного тренера. Можно вспомнить, например, импозантного Димитриса Прифтиса, при котором в 2021 году казанская команда стала серебряным призером Еврокубка. Кроме того, в разные годы УНИКСом руководили литовцы Антанас Сирейка и Вальдемарас Хомичюс, серб Ацо Петрович, итальянец Андреа Тринкьери, грек Аргирис Педулакис. Однако ни один из вышеупомянутых тренеров не оставил столь ценного наследия казанскому клубу, как Велимир Перасович.

Главное достижение хорватского специалиста за пять лет — конечно, долгожданное чемпионство в Единой лиге ВТБ, завоеванное в 2023 году. Тогда УНИКС очень уверенно за пять матчей переиграл в решающей серии «Локомотив-Кубань» (4:1), который в полуфинале сенсационно прошел ЦСКА.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Во время церемонии награждения УНИКСа президент Евгений Богачев по-отечески обнимал Перасовича, долго благодарил его теплыми словами. Чувствовалось, что для руководителя казанского клуба тот день был, пожалуй, одним из самых счастливых в жизни.

УНИКС — это детище Богачева, которое Евгений Борисович фактически взрастил с нуля. Как неоднократно признавался функционер, в его руки в 1998 году клуб переходил в довольно удручающем финансовом состоянии. По кирпичику Богачев выстраивал команду, которая потом превратилась во флагман российского баскетбола. Золото, которое Перасович добыл вместе с УНИКСом, — это своего рода дань легендарному президенту команды. Награда, оправдавшая все усилия и затраты Евгения Богачева.

Поэтому неудивительно, что президент УНИКСа отчаянно держался за кандидатуру Велимира Перасовича каждый раз, когда сезон подходил к концу. Под руководством хорватского наставника казанцы не всегда доходили до финала, однако без медалей баскетбольный год не заканчивали никогда. Две бронзы (2022, 2025), два серебра (2024, 2026) и одно золото (2023) — таков итог пятилетней работы в УНИКСе Велимира Перасовича.

В УНИКСе надеялись, что Перасович передумает и останется в Казани. Но тренер был решительно настроен покинуть Россию по окончании сезона 2025/26

Почему хорватский наставник решил покинуть Казань? Как объяснил Евгений Богачев «Матч ТВ», Перасович захотел взять перерыв в карьере. Семья тренера не живет в России, а долгая разлука с родными сказывалась на настроении югославского специалиста.

— Перасович уходит. Как он сказал, год хочет отдохнуть от баскетбола, побыть с семьей. Мы с пониманием относимся к его решению. Наверное, сильно устал: и внук у него родился, и сыновьями надо заниматься. Но, может быть, у него и будет какое‑то предложение из Евролиги — в детали я не вникал. Мы благодарим Велимира Перасовича за годы интересного сотрудничества, — продолжил президент УНИКСа. — Тренер он строгий, но, как говорится, тяжело в учении — легко в бою. Результат был. А вот за пределами площадки Велимир — кстати, очень добрый, мягкий человек, — сказал Богачев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, не только семейные обстоятельства стали причиной ухода Перасовича. Будем объективны — за пять лет работы в УНИКСе идеи тренера с его излюбленными «восьмерками» на паркете изжили себя.

Особенно это показательно проявилось в последних двух плей-офф против ЦСКА. Что в прошлом году в полуфинале (0:4), что в этом году в финале (0:4), казанцы не могли ничего противопоставить «армейцам». Если в регулярном чемпионате УНИКС оказывался способен побеждать ЦСКА, то именно на дистанции в плей-офф столичный коллектив стабильно деклассировал татарстанскую команду. Увы, за пять лет работы Перасовичу так и не удалось ни разу обыграть «армейцев» в плей-офф.

Перасович умел доставать максимум из иностранцев. Сколько легионеров уехали в Евролигу после сотрудничества с хорватским наставником в УНИКСе!

Пребывание хорватского тренера в Казани было обрамлено разными красками: яркими и не очень. Это был весьма специфичный тренер старой закалки, не любящий подолгу разговаривать с журналистами, иногда воспринимающий СМИ как зло, которое деструктивно влияет непосредственно на сам спорт. Методы работы Перасовича были понятны далеко не всем. Он мало доверял российским игрокам, полагался исключительно на иностранцев, толком не развивал молодежь. Периодически позволял себе неэтичные громкие высказывания с критикой в адрес отдельных баскетболистов своей команды.

Перасович точно не был идеальным человеком. Тем не менее на уровне Единой лиги ВТБ он являлся одним из сильнейших и заслуженных тренеров.

Главный навык Велимира Перасовича — умение выжимать из легионеров, пришедших в команду, максимум и выводить их на новый уровень. Сколько игроков после успешного выступления за УНИКС при хорватском тренере потом отправлялись в Евролигу? Марио Хезонья, Лоренцо Браун, Айзея Кэннан, Джон Браун III, Ненад Димитриевич, Маркус Бингэм — фамилии, которые легко всплывают в памяти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У Перасовича действительно сложно складывались рабочие отношения с российскими игроками. Хотя тот же Михаил Беленицкий стал звездой Единой лиги ВТБ именно под руководством югослава.

Тем нем менее иностранцев Велимир Перасович умел приводить в чувство. Всю свою карьеру 33-летний центровой Джален Рейнольдс пытается выйти из образа недисциплинированного, праздного кутилы. Баскетболист наделен неимоверным талантом и выдающимися антропометрическими данными. Однако разгильдяйство Рейнольдса не позволило ему построить успешную карьеру ни в НБА, ни даже на уровне Евролиги. Перасович, в отличие от других именитых тренеров, американского центрового сумел обуздать, внушив ему роль лидера УНИКСа. И Джален Рейнольдс с ней недурно справляется, между прочим, с 2022 года!

По информации «Реального времени», сторона Рейнольдса и казанский клуб на сегодняшний день уже достигли договоренностей по новому контракту. Со следующего сезона Рейнольдс будет наделен ответственностью поддерживать здоровый микроклимат в УНИКСе. Ведь, помимо Перасовича, столицу Татарстана также покинул капитан команды Дмитрий Кулагин.

Преемником Перасовича стал Милан Каракаш

Велимир Перасович навсегда вписал свое имя в историю УНИКСа. Это однозначно самый успешный тренер «бело-зеленых» в XXI веке. Казанские болельщики еще долго будут вспоминать хорватского наставника добрым словом. Но сейчас УНИКСу необходимо смириться с тем, что Перасович покинул команду.

unics.ru

Новым рулевым казанцев стал 45-летний Милан Каракаш. Вместе с Перасовичем он работал в УНИКСе с 2021 года, будучи ассистентом главного тренера. Узы сотрудничества двух специалистов связывают не только казанский клуб. Бок о бок Перасович и Каракаш трудились в сборной Хорватии и испанской «Басконии».

Романтических иллюзий относительно нового наставника УНИКСа строить пока не нужно. Для Каракаша предстоящий сезон Единой лиги ВТБ будет дебютным в карьере в качестве главного тренера.

Но, как уже успел отметить Евгений Богачев, нужным кредитом доверия 45-летний специалист будет наделен. Отразится это в том числе и на трансферах УНИКСа. В это межсезонье казанцев покинуло много звездных игроков. Всем им необходимо найти качественные замены.