В Казани до 2033 года хотят построить две высотки на улице Габишева

В каждом здании предусмотрены до 2,5 тысячи квадратных метров встроенных нежилых помещений

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Комиссара Габишева в Приволжском районе запланировано строительство двух жилых комплексов с встроенными нежилыми помещениями, которое должно завершиться до 2033 года. Изменения в проект планировки территории были подготовлены исполкомом города и сейчас проходят антикоррупционную экспертизу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На земельном участке площадью 0,94 гектара предполагается возведение жилого комплекса общей площадью до 27 тысяч квадратных метров и высотой до 24 этажей, с максимальной плотностью застройки до 28,8 тысячи «квадратов» на гектар. На соседнем участке в 0,59 гектара планируется построить второй жилой комплекс площадью до 11,5 тысячи квадратных метров и высотой до 25 этажей, для которого установлена плотность застройки в 19,5 тысячи квадратных метров на гектар. В каждом здании предусмотрены до 2,5 тысячи квадратных метров встроенных нежилых помещений.

Также проект учитывает потребности в социальной инфраструктуре для новых жителей, включая 93 места в детских садах, 182 места в школах и 26 посещений поликлиник в смену.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-5 мегаполисов, где сильнее всего снизились продажи новостроек.

Никита Егоров