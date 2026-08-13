В Казани в июле подешевела аренда только одного типа квартир

При этом в среднем по России снизились арендные ставки на все квартиры

Фото: Артем Дергунов

За июль в Казани подешевела только долгосрочная аренда однушек, а именно на 3,7%, до 30 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

При этом стоимость аренды двухкомнатных квартир за месяц практически не изменилась (+0,1% или 38,4 тыс. рублей в месяц). В свою очередь, аренда трешек подорожала на 3,4%, до 48,8 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России арендные ставки за съем однушек снизились на 2,7% за месяц, до 26,4 тыс. рублей, двушек — на 1,9%, до 33,2 тыс. рублей, а трешек — на 1,7%, до 42,4 тыс. рублей.

— Многие собственники квартир, планировавшие продажу на вторичном рынке, решили их сдавать и пополнили предложение на рынке аренды (оно увеличилось на 35% за месяц). В результате чего у нанимателей появился гораздо больший выбор, и они стали переключаться на более интересные предложения, в том числе в плане цены. К тому же в разгар лета и самих арендаторов поубавилось, они разъехались из городов. В итоге арендодателям пришлось пересмотреть свои ожидания и понизить ценовую планку, — прокомментировал ситуацию на рынке гендиректор портала Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что в Казани до 2033 года хотят построить две высотки на улице Габишева.

Никита Егоров