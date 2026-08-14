Исследование: каждый второй россиянин готов платить за дополнительные возможности поиска арендного жилья

Подавляющее большинство опрошенных приоритетным вариантом видят аренду жилья напрямую от собственника

Фото: Динар Фатыхов

Исследовательское агентство OMI и технологическая платформа Авито Недвижимость изучили опыт арендаторов на онлайн-площадках и выяснили, что россияне настроены на аренду квартиры от собственника, а для доступа к большему числу предложений готовы увеличивать бюджет, обращаться к риелторам и пользоваться дополнительными возможностями платформ.

Опрос провели онлайн в мае 2026 года. В нем приняли участие 1 040 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет из 15 городов-миллионников России. В выборку попали респонденты, которые искали и успешно сняли квартиру с начала 2023-го по вторую половину 2025 года онлайн. Онлайн-платформы оказались приоритетным каналом для арендаторов: 85% искали жилье на Авито, 60% — на ЦИАН, около трети — на Яндекс Недвижимости (37%) и Домклик (33%), четверть опрошенных использовали социальные сети и мессенджеры.

Россиянам не хватает предложений от собственников

Согласно результатам опроса, подавляющее большинство россиян (79%) приоритетным вариантом видят аренду жилья напрямую от собственника. Среди населения миллионников особенно интересен такой формат жителям Омска и Воронежа (по 91%), а также Нижнего Новгорода (89%) и Краснодара (88%). Для некоторых это способ дополнительно сэкономить: в среднем желающие снять жилье напрямую у собственника рассчитывают на меньший чек, чем с привлечением агента, — 35 и 45 тыс. рублей в месяц соответственно.

В то же время свыше половины респондентов (52%) хотели бы видеть больше квартир от собственников на онлайн-площадках. Во время последнего поиска чаще других дефицит таких объявлений ощущали те, кто искал жилье в социальных сетях и мессенджерах, — подобных арендаторов 59%.

Две трети опрошенных (67%) хотя бы раз сталкивались с ситуацией, что не могли снять понравившуюся квартиру, так как другие потенциальные арендаторы их опередили. 57% отметили, что им не удалось связаться с владельцем (арендодатель не отвечал на звонки и сообщения).

«По данным Аналитического центра Авито Недвижимости, за год доля объявлений от собственников в сегменте долгосрочной аренды на платформе увеличилась на 5 п.п. В столицах на июль 2026 года около половины квартир на витрине сдаются без комиссии напрямую владельцами: в Москве это 51% (+9,5 п.п. год к году), а в Санкт-Петербурге — 50% (+6 п.п. год к году). При этом интерес арендаторов на витрине также смещается в сторону объявлений без комиссии — доля спроса на такие лоты превышает 58% и растет на протяжении последнего года», — комментирует Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Готовы увеличивать бюджет

Подавляющее большинство россиян (71%) при отсутствии подходящих вариантов готовы увеличивать бюджет. В среднем за понравившуюся квартиру арендаторы из крупных городов согласны доплатить около 15%. В Екатеринбурге и Москве арендаторы согласны увеличивать бюджет сильнее (+16,5% и +16% соответственно), жители Санкт-Петербурга и Казани (+14%), а также Новосибирска (+12%) чуть менее готовы к доплатам. Молодежь может добавлять больше: если россияне 25—34 лет согласны на доплату 16% к ранее заложенной ставке, то представители группы 35—44 — 14%, а 45—55 лет — 11%.

Успеть за три недели

В среднем арендаторы рассчитывают найти жилье за три недели. В Москве этот показатель выше и приближается к четырем неделям. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми ожидаемое время на поиски квартиры чуть ниже среднего и не превышает трех недель. Россияне достаточно точно оценивают рынок по этому показателю: 94% справились с поиском в заложенный срок.

Интересно, что средние представления о времени поиска не зависят от пола, возраста, предпочитаемых платформ или желания нанять профессионала — все ориентируются в среднем на три–четыре недели. Высокую срочность чаще отмечали те, кто искал либо наиболее дешевые квартиры (до 15 тыс. рублей, 41%), либо самые дорогие (более 50 тыс. рублей, 43%).

Готовность к дополнительным затратам и усилиям

Чтобы уложиться в намеченные сроки, бюджет и обеспечить широкий выбор объектов, многие россияне предпринимают дополнительные усилия, в том числе 39% нанимают профессионалов. При этом 78% опрошенных при обращении к риелтору ожидали, что тот предоставит больше вариантов аренды, чем есть в открытом доступе. За услуги агентского сопровождения россияне готовы заплатить 35% от месячной арендной ставки (в среднем около 12 тыс. рублей), и большинство (84%) считает такую комиссию справедливой. В основном к агентам обращаются те, кто готов заложить больший бюджет на аренду — 41,4 против 33,9 тыс. рублей.

Более половины респондентов (53%) выразили готовность оплачивать доступ к дополнительным средствам поиска арендного жилья, чтобы расширить выбор. Те, кто ранее нанимал агента, выбирали этот вариант в три раза чаще тех, кто искал самостоятельно (70% против 42%).

«Исследование показывает, что большинство россиян хотят снимать жилье напрямую у собственника, но сталкиваются с недостатком таких предложений и трудностями выхода на сделку. На этом фоне есть спрос на сервисы, которые расширяют выбор таких квартир и помогают быстро выйти на связь с владельцем», — комментирует Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Респонденты, которые готовы оплатить доступ к дополнительной базе объявлений, в среднем закладывают на аренду больше — 39,2 тыс. рублей в месяц против 32,7 тыс. рублей у тех, кому такая услуга неинтересна. Лимит доплаты за понравившийся объект тоже выше: 16% против 12%. По данным Аналитического центра Авито Недвижимости, к июлю 2026 года средняя ставка на долгосрочную аренду квартиры в РФ составляет 31,6 тыс. рублей. За год показатель снизился на 3% на фоне расширения предложения в сегменте.